Décès de Maïté Viens, un an plus tard

Il y a bientôt un an, le 21 mai 2017, Maïté Viens perdait la vie dans les chutes Jean-Larose à Beaupré, dans la région de Québec, et son corps était retrouvé 24 jours plus tard, une période interminable pour ses proches.

Un an plus tard, une plaque commémorative sera installée à côté du deuxième bassin où le corps de la jeune femme de 21 ans, originaire des Îles-de-la-Madeleine, a été retrouvé, enseveli sous des mètres de sable.

La plaque servira à honorer sa mémoire et à rappeler aux randonneurs les dangers inhérents à ces chutes.

La famille a fait parvenir un mot aux médias locaux des Îles-de-la-Madeleine et aux médias de Québec pour remercier la communauté d'avoir aidé aux recherches.

La famille se recueillera lors d’une cérémonie privée aux abords des chutes au cours des prochains jours.