Des Nigérians fuient la violence en demandant asile au Canada

Un Nigérian ayant accompagné ses enfants à la frontière canadienne pour qu’ils y demandent l’asile a dit vouloir les sauver des enlèvements et des actes terroristes fréquents dans son pays.

Depuis le début de l’année, les Nigérians représentent le premier groupe de demandeurs d’asile au Canada avec plus de 3000 demandes.

La majorité d’entre eux arrivent aux États-Unis avec un visa américain avant de se diriger vers la frontière canadienne.

L’afflux est tel que le ministre fédéral de l’Immigration est actuellement en visite dans le pays le plus peuplé d’Afrique pour tenter de dissuader sa population de se rendre au Canada.

Croisé il y a une dizaine de jours sur le stationnement de la gare routière de Plattsburgh, dans l’État de New York, un Nigérian a expliqué au «Journal de Montréal» qu’il avait accompagné sa femme et ses deux enfants au point de passage du rang Roxham afin que ceux-ci demandent l’asile au Canada.

Des bergers armés

«Je vais rentrer au pays pour régler des affaires et revenir les rejoindre, a-t-il précisé. Nous ne pouvons plus vivre là-bas.»

Le trentenaire, qui affirme posséder des terres dans le centre et le sud du Nigeria, a demandé au «Journal» de conserver son anonymat.

Il a confié craindre pour sa vie et celle de sa famille, évoquant les raids meurtriers que commettent chez lui des bergers venus du nord pour s’approprier des zones de pâturage comme les siennes.

«Ils arrivent avec des fusils, ils tuent les bêtes ou les volent et ils te disent: “Ici, c’est chez nous maintenant”», a-t-il résumé.

«Cette problématique concerne toute la région du Sahel dont le Nigeria fait partie, confirme le directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal, François Audet. À cause de la faible pluviométrie, les bergers nomades se déplacent à la recherche de pâturage.»

Terrorisme

M. Audet précise que l’éclatement de la Libye et l’arrivée de groupes terroristes, comme Al-Qaïda ou Boko Haram, ont fait circuler beaucoup d’armes dans cette région d’Afrique et augmenté le degré de dangerosité des combats entre les bergers nomades et les propriétaires de terres.

Le père de famille nigérian a aussi décrit au «Journal» un pays de plus en plus instable à l’approche des élections présidentielles prévues pour février 2019, faisant écho aux témoignages recueillis ces dernières semaines auprès d’autres demandeurs d’asile.

«Le gouvernement a récemment déclaré que la guerre contre Boko Haram était terminée, mais les attaques continuent, affirme le chercheur associé à l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire, Olivier Arvisais. Il y a des kamikazes, des kidnappings et des offensives de l’armée nigériane dans certains villages.»

C’est pour éviter que ses enfants soient victimes de cette violence que le Nigérian rencontré par

«Le Journal» dit les avoir déposés à la frontière, sans garantie de pouvoir les rejoindre un jour.

«Se séparer d’eux, c’est très difficile, a-t-il déclaré. Mais j’aime mieux ça que de les voir enlevés ou tués.»