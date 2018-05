Des passionnées de monarchie réunies au chic bar George

Des fans d’Harry et Meghan et des passionnées de monarchie partout dans le monde s’étaient réunis très tôt ce matin notamment à Montréal au très chic bar George afin de suivre la cérémonie royale.

«Ce qui m’a le plus touchée dans cette cérémonie, ce sont les larmes de la mère de Meghan», a dit l’une des femmes à TVA Nouvelles.

«Quand Harry a vu Meghan, il avait des larmes, c’était beau et touchant. On pense à Diana très fort», a souligné une autre jeune femme.

«Le moment le plus frappant pour moi, c’est quand le prince Charles a marché avec Meghan», a précisé une autre.

«C’est un couple qui s’aime et c’est un mariage que je vis avec ma famille», a fait savoir une autre qui était accompagnée de ses enfants.

La centaine de femmes qui ont suivi la cérémonie avec grande attention avaient revêtu leurs plus beaux atours et certaines avaient même un chapeau à l’image des Britanniques. Elles ont pu se délecter d’un menu à l’anglaise et de champagne.

Le bar George de la rue Drummond est chargé d’histoire. Son intérieur aux superbes boiseries a vu défiler plusieurs invités célèbres au fil des ans dont la princesse Margaret, sœur de la reine Elizabeth en 1959.