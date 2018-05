«Disobedience»: Partir est aussi difficile que de rester

Ronit (Rachel Weisz) est une photographe qui a quitté sa communauté orthodoxe pour s’établir à New York. Appelée au moment du décès de son père, un rabbin, elle retrouve Dovid (Alessandro Nivola), ami d’enfance qui propose de l’héberger. Ce que Ronit ignore lorsqu’elle accepte l’offre, c’est que Dovid a épousé Esti (Rachel McAdams)...

Or, Ronit et Esti étaient amoureuses l’une de l’autre.

Le deuil de Ronit est rendu plus difficile par le fait que son père l’a supprimée de sa vie – on n’en saura pas plus -, il laisse la totalité de ses biens à la synagogue, personne n’a songé à prévenir sa fille de la maladie qui l’a emporté.

Considérée, au mieux comme une ingrate, au pire comme une traîtresse, Ronit revoit sa famille au cours de repas plutôt inconfortables. Esti, de son côté, ne peut se défendre d’une attirance à l’endroit de Ronit, sentiment qui va à l’encontre de tout ce qu’elle a appris.

Le sujet ne manque pas de potentiel, surtout entre les mains du réalisateur chilien Sebastián Lelio, celui-là même qui nous a donné «Une femme fantastique», lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017.

Le cinéaste dépeint la société juive orthodoxe de manière claustrophobe, jouant sur les plans serrés, les couleurs tristes et les espaces exigus. Les mots «honneur» et «devoir» ponctuent ce long métrage sur le dilemme moral d’Esti. Car c’est la jeune femme qui est au cœur du film, son cheminement, son choix et son questionnement en constituent la trame narrative principale.

Ce triangle amoureux, présenté aussi sous forme de devinettes – les événements passés sont distillés au compte-goutte, l’explication de la tension sexuelle entre les personnages étant laissée à la libre interprétation du spectateur – n’est pas entièrement satisfaisant. Les acteurs, tous trois excellents, sont prisonniers de rôles qui ne leur laissent pas une entière liberté d’exploration et l’on reste un peu sur sa faim.

Note: 3,5 sur 5