Elle change son alimentation pour vaincre son cancer

Une femme du Wisconsin dit que le fait qu’elle ait changé son alimentation l’a aidé à vaincre son cancer du sein. Des chercheurs veulent en savoir plus sur sa diète.

Kathy Bero a reçu son premier diagnostic de cancer il y a 12 ans. On lui donnait 21 mois à vivre. Elle s'est battue et a subi des chirurgies, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, mais le cancer est revenu.

«11 mois après mon premier diagnostic, on m'a dit que j'avais une tumeur dans ma tête et mon cou», raconte la mère de famille.

Les traitements ont commencé à l'affecter intensément. «Mes reins ont commencé à lâcher et mon foie aussi. J'ai dit à mon oncologue que je ne voulais plus suivre ce protocole parce que d'une manière ou d'une autre, j'allais mourir. Je ne voulais pas mourir ainsi», ajoute-t-elle.

Elle a décidé d'arrêter la chimiothérapie et a écouté les conseils d'une amie qui lui disait de s'intéresser à la nourriture anti-angiogénique qui empêche la création de vaisseaux sanguins et empêcherait le cancer de se propager.

Dans cette catégorie, on retrouve des aliments comme les pommes de terre mauves, les carottes, le poireau, les baies, les noix de Grenoble, le thé vert, les herbes, mais également l'ail.

«Quand une recette dit de mettre deux gousses d'ail, je vais probablement en mettre cinq ou six parce que l'ail est vraiment fort contre le cancer», dit-elle.

Pour Kathy, cette nouvelle alimentation, le reiki, la méditation et la visualisation ont fonctionné. Plus de 12 ans après son premier diagnostic, elle est maintenant guérie de son cancer.

Des chercheurs à la prestigieuse université Harvard ont entendu parler de l'histoire de Kathy et vont étudier ce qu'elle et d'autres personnes malades ont fait.

«C'est excitant. Je me sens validée et je n'ai plus l'impression d'être cette patiente folle. Il va y avoir de la vraie science derrière ça», conclut-elle.

Consultez toujours un médecin avant d'entreprendre d'importants changements qui pourraient affecter votre santé