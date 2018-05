«Félicitations aux nouveaux mariés» - Justin Trudeau

Le Canada fera un don de 50 000 $ à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire pour souligner le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui avait lieu samedi matin.

«Pour souligner cette union, le Canada fera un don de 50 000 $ à l’organisme Bon départ, une œuvre de bienfaisance canadienne qui vise à rendre les activités récréatives et sportives plus accessibles pour les enfants de milieux défavorisés», a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau par communiqué, samedi.

Félicitations aux nouveaux mariés de @KensingtonRoyal! Nous transmettons les meilleurs vœux du Canada au prince Harry et à Meghan et souhaitons au couple une vie remplie de bonheur : https://t.co/BnDL3TdXhR — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 19, 2018

Lancée en 2005, la Fondation vise à répondre à l’inactivité des jeunes à l’échelle nationale, selon son site internet. Elle travaille de concert avec des organismes communautaires locaux.

Le premier ministre a également félicité les nouveaux mariés, et les a invités à visiter le Canada

«Sophie et moi félicitons les nouveaux mariés au nom du gouvernement du Canada, a-t-il souligné. Nous souhaitons à Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex une vie remplie de bonheur, et leur transmettons nos meilleurs vœux alors qu’ils entament ensemble ce nouveau chapitre.»