La Palme d’or est remise au réalisateur japonais Kore-Eda

La Palme d'or du Festival de Cannes a été remise samedi à «Une affaire de famille» du réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda, a annoncé le jury présidé par Cate Blanchett.

Première palme d'or japonaise depuis «L'Anguille» de Shohei Imamura en 1997, «Une affaire de famille» raconte l'histoire d'une famille qui vivote et chaparde dans les magasins, qui recueille une fillette maltraitée.

Les autres prix

- Grand Prix: «BlacKkKlansman» de l'Américain Spike Lee

- Prix du jury: «Capharnaüm» de la Libanaise Nadine Labaki

- Palme d'or spéciale: le réalisateur Franco-Suisse Jean-Luc Godard, qui était en compétition avec «Le livre d'image»

- Prix de la mise en scène: le Polonais Pawel Pawlikowski pour «Cold War»

- Prix du scénario ex aequo: la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher pour «Lazzaro Felice» et les Iraniens Jafar Panahi et Nader Saeivar pour «Trois visages»

- Prix d'interprétation féminine: la Kazhake Samal Esljamova pour son rôle dans «Ayka»

- Prix d'interprétation masculine: l'Italien Marcello Fonte pour son rôle dans «Dogman»

- Camera d'or: «Girl», du Belge Lukas Dhont

- Palme d'or du court métrage: «All these Creatures» de l'Australien Charles Williams

- Mention spéciale du court métrage: «Yan Bian Shao Nian» du Chinois Wei Shujun

Les dix dernières Palmes d'or

- 2009: «Das weisse Band» («Le ruban blanc») de Michael Haneke

- 2010: «Lung Boonmee raluek chat» («Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures») d'Apichatpong Weerasethakul

- 2011: «The Tree of Life» de Terrence Malick

- 2012: «Amour» de Michael Haneke

- 2013: «La vie d'Adèle - Chapitre 1 & 2» d'Abdellatif Kechiche. Pour la première fois, la Palme est attribuée aussi aux actrices principales, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux.

- 2014: «Winter Sleep» de Nuri Bilge Ceylan

- 2015: «Dheepan» de Jacques Audiard

- 2016: «I, Daniel Blake» («Moi, Daniel Blake») de Ken Loach

- 2017: «The Square» de Ruben Östlund

- 2018: «Une affaire de famille» du Japonais Hirokazu Kore-Eda