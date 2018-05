Le groupe BYDealers revient avec sa vente majeure d’art canadien

La maison d’enchères BYDealers, constituée de plus de 25 importants marchands d’art et galeries du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta, revient pour une deuxième année avec sa vente majeure d’art canadien.

La vente aura lieu le 31 mai à Toronto, mais les tableaux qui seront cédés aux plus offrants ce soir-là sont en montre ce weekend au Palais des congrès de Montréal.

Quelque 74 oeuvres sont mises en vente cette année par BYDealers, dont plusieurs réalisés par des artistes québécois tel que Riopelle, Lemieux, Séguin, McEwen, Ferron, Lemoyne et Barbeau.

L’œuvre phare de la vente cette année est un tableau de Paul-Émile Borduas réalisé à Paris vers 1956. L’estimation prévente de ce «Sans titre» de Borduas est de 800 000 $ à 1,2 million $.

Le weekend prochain les œuvres seront exposées au Metro Toronto Convention Centre jusqu’à la vente du 31 qui aura lieu au studio Glenn Gould sur la rue Front.

BYDealers, une entreprise établie à Montréal, est une initiative des galeristes Louis Lacerte et Yves Laroche, et du marchand d’art Marc-Antoine Longpré.