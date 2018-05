Le syndicat des chargés de cours de l'ÉTS demande un arbitre

Face à l’impossibilité d’en arriver à une entente négociée avec leur employeur, les chargés de cours de l’École de technologie supérieure (ÉTS) demandent au ministre du Travail de nommer un arbitre.

«Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons appel à un tiers pour établir les paramètres de notre première convention collective, a affirmé dans un communiqué samedi le président du syndicat des chargé-es de cours de l'École de technologie supérieure - Service des enseignements généraux (SCCÉTE-SEG), Laurent Arel. On aurait préféré de loin une entente négociée et nous avons fait plusieurs efforts en ce sens depuis le début de la négociation et en conciliation au ministère du Travail. Puisque notre engagement n'est pas reconnu à sa juste valeur par l'École, nous n'avions pas le choix d'agir ainsi.»

Le syndicat soutient en outre que «la direction de l'École semble davantage préoccupée par leurs projets d'agrandissement que par la reconnaissance du rôle central joué par des enseignants qui font partie du moteur du succès de l'ÉTS».

Le syndicat représente 121 chargés de cours spécialisés dans l'enseignement et les travaux pratiques en génie.