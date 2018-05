Les ancrages de Corneille

Corneille lance son album «Love & Soul», et il sera en résidence en Casino de Montréal cet automne. Rencontre avec un artiste qui a le Québec tatoué sur le cœur.

Corneille, tu es revenu t’installer au Québec!

Oui, et pour de bon. Avant, j’étais un arbre, sans racines. Et j’ai réalisé qu’avec le temps, j’ai développé des racines bien plus profondes que je ne le croyais.

Et quel fut l’élément déclencheur?

La paternité! Mes enfants Mérik, 8 ans, et Mila, 2 ans, sont bien ici. Et moi, je suis bien où ma femme Sofia est bien, où mes enfants sont bien. Ma belle-famille est également ici. Tout ça contribue au fait que, au-delà de la carrière que je peux avoir ailleurs, le Québec est mon ancrage, mon chez-moi.

Le 18 mai prochain, tu lances ton nouvel album «Love & Soul». Tu as d’ailleurs interprété «Sign Your Name», nouveau single, avec les candidats de «La Voix».

Il s’agit d’un album constitué de mes chansons coup de coeur des années 1980 et 1990, des ballades qui m’ont marqué, qui sont associées à de bons souvenirs. Je dédie ces reprises de succès indémodables à toutes les femmes, et surtout à ma femme Sofia et à ma fille Mila. C’est d’ailleurs en chantant à ma fille des succès des années 1980 et 1990 versions berceuses, pour l’endormir le soir, que j’ai eu l’idée de réaliser cet album.

Parlant de bons souvenirs: tu étais de retour sur le plateau de «La Voix», après avoir été mentor dans l’équipe de Marc Dupré l’an dernier.

J’étais très heureux de rencontrer les candidats de l’édition 2018. J’ai réalisé que j’ai un véritable côté pédagogue, qui ressort de plus en plus avec la paternité. J’adore partager, transmettre, échanger, accompagner des gens qui débutent dans le métier. Côtoyer ces talents en pleine éclosion à «La Voix», c’est énormément inspirant pour moi.

«Love & Soul», en vente dès le 18 mai.