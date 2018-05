Les fils à maman de Hollywood

Les membres de la gent masculine qui oeuvrent dans le showbiz parle rarement de leurs proches, mais certains d’entre eux avouent être particulièrement attachés à celle qui leur a donné la vie. Voici huit vedettes qui ne jurent que par leur maman chérie.

Ryan Gosling

«J’ai grandi auprès de deux femmes extraordinaires, ma mère et ma soeur; alors, naturellement, ma façon de voir le monde a été modelée par une perspective féminine», a confié l’acteur canadien au «Wisconsin Gazette», en 2015. Comme la star est papa de deux filles, son point de vue ne risque pas de changer de sitôt!

Colin Farrell

L’acteur irlandais sort rarement sans sa maman adorée, Rita. Cette dernière a d’ailleurs rencontré son deuxième mari, le producteur Joel Michaelds du film «Fright Night», sorti en 2011. «Si ma participation à ce long métrage a conduit au bonheur de ma mère, alors il s’agit sans doute de mon plus grand accomplissement», a fièrement affirmé Farrell à «Entertainment Weekly».

Dwayne Johnson

La star et sa mère, Ata, n’ont pas eu la vie facile. Après avoir survécu à des années de pauvreté et à une tentative de suicide, ils partagent aujourd’hui un lien indestructible. Ata accompagne fréquemment son fils sur le tapis rouge, et en 2012, la vedette de «Rampage» lui a offert la voiture de ses rêves: une Cadillac Escalade.

Justin Timberlake

Le chanteur admire tellement sa mère, Lynn Bomar Harless, qu’il a fait inclure les initiales de celle-ci dans un tatouage dorsal. «Elle a toujours été à mes côtés, et je crois que ça a contribué à mes problèmes avec la gent féminine. On continue de chercher quelqu’un d’aussi formidable que notre mère, mais c’est une bataille perdue d’avance», a-t-il mentionné au magazine «Rolling Stone».

Leonardo DiCaprio

Celles qui aspirent à conquérir la vedette de «Titanic» doivent d’abord séduire sa mère, Irmelin Indenbirken. L’acteur a d’ailleurs fait son éloge en recevant un Bafta pour sa performance dans le film «The Revenant». «Nous habitions dans un quartier difficile, mais cette femme faisait trois heures de route par jour pour me conduire à l’école et me montrer différentes perspectives», a-t-il déjà raconté.

Bradley Cooper

Après la mort de son père, survenue en 2011, Cooper s’est installé à demeure avec sa mère, Gloria. «Ma famille est très proche, et le décès de mon père a été brutal pour nous tous. Nous avons besoin l’un de l’autre, a confié la star au magazine «Details». Nous sommes souvent ensemble. Ce n’est pas comme si elle vivait dans une maison d’invités; elle dort dans la pièce d’à côté!»

Jared Leto

Celui qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien en 2014 a profité de l’occasion pour remercier sa mère, Constance. «Nous étions pauvres et vivions dans un milieu modeste. Ma mère a toujours cherché à améliorer son sort et celui de ses enfants. Elle m’a enseigné à rêver, mais aussi à travailler pour réaliser mes rêves», a déclaré l’acteur en recevant sa nomination.

Matthew McConaughey

Celui qui surnomme sa mère K-Mac a admis au magazine «Esquire» qu’il lui arrivait fréquemment de festoyer en sa compagnie. «Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous ayons fait la fête et qu’elle ne soit pas allée se coucher après moi», a-t-il confié. La star a même révélé au magazine «People» qu’elle l’appelait chaque dimanche.