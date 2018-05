Les monteurs de taureaux au Centre Vidéotron

Pour une deuxième année consécutive, le Centre Vidéotron, à Québec, accueille une compétition internationale de monteurs de taureaux.

Une vingtaine de compétiteurs seront sur place et ils proviennent du Canada et des États-Unis, mais aussi du Brésil et de l'Australie notamment.

Les cowboys devront tenir 8 secondes sur la bête pour pouvoir espérer ravir le titre de Iron Cowboy du Canada.

Des gens opposés à la présentation de tels événements se sont réunis devant l'amphithéâtre pour sensibiliser les spectateurs au traitement réservé aux bêtes.