Clooney, Oprah et Elton: pluie de vedettes au mariage royal

L'acteur américain George Clooney et sa femme Amal, la vedette de la télévision américaine Oprah Winfrey, la joueuse de tennis Serena Williams... Les vedettes s'alignaient samedi au mariage du prince Harry avec Meghan Markle à Windsor.

Autres couples vedette: le chanteur pop Elton John, qui avait chanté aux funérailles de la princesse Diana, et son mari David Furnish, ainsi que le footballeur britannique David Beckham et sa femme Victoria, styliste et ex-Spice Girl.

Pour le mariage du sixième héritier du trône dans l'ordre de succession, la liste des invités comprenait peu ou pas de responsables politiques, mais beaucoup de personnalités du show-business et d'amis des mariés au profil divers.

Serena Williams, ex numéro un mondial de tennis, est arrivée parmi les dernières. Côté sportif, on remarquait aussi le Britannique James Haskell, international de rugby.

L'acteur britannique Idris Elba, connu pour son rôle dans la série policière Luther et aussi pour avoir joué Nelson Mandela, a pris place parmi les premiers.

Il a été rejoint par le chanteur britannique James Blunt, auteur du tube "You're beautiful", un ex-soldat comme Harry, qui a chanté aux Invictus Games organisés par le prince pour les soldats handicapés.

Plusieurs acteurs de la série télévisée américaine "Suits", qui lança Meghan, dont son "mari" Patrick Adams, étaient présents, avec Gabriel Macht et Sarah Rafferty. Côté britannique, Tom Hardy, vu dans "Le revenant" et "The dark Knight rises", ainsi que Carey Mulligan, vue récemment dans "Les suffragettes", renforçaient la troupe des acteurs.

Aux premiers rangs: un ami proche de Harry, le prince Seeiso du Lesotho, avec lequel il a créé une organisation caritative pour les orphelins du Sida.

Côté famille, les frères et soeurs de lady Diana, en particulier le comte Charles Spencer, qui s'était exprimé à ses funérailles au nom de la famille, ont tous été invités.

Et les deux grands amours de Harry avant sa rencontre avec Meghan, Chelsy Davy et Cressida Bonas, se sont également installées sur les bancs de la chapelle St George du château de Windsor.

Rare exception à l'absence de responsables politiques: l'ex-premier ministre John Major, qui joua un rôle légal auprès des princes William et Harry après le décès de leur mère, a été invité.