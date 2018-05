Paul Bettany, des «Avengers» à «Star Wars»

Partie intégrante des films de super héros de Marvel, voici que Paul Bettany se retrouve à l’affiche de «Solo: une histoire de Star Wars», l’autre grande franchise des studios Disney. Entretien avec l’acteur britannique...

Ces temps-ci, Paul Bettany est un homme occupé. À peine sorti de la promotion d’«Avengers: la guerre de l’infini», puis du gala du MET, il prend la route de Toronto et c’est de la voiture qui le conduit de l’aéroport à l’hôtel qu’il répond avec jovialité à nos questions.

Évidemment, en habitué des franchises à grand déploiement, milliardaire au box-office (il a été la voix de J.A.R.V.I.S. de 2008 à 2013 avant d’incarner Vision depuis 2015), il ne sait que trop bien ce qu’il n’a pas le droit de révéler de «Solo: une histoire de Star Wars», l’un des films les plus attendus de cette saison estivale.

«[Ne rien révéler de majeur] est une danse fascinante que nous devons tous effectuer alors même qu’on nous pose énormément de questions! Mais je fais cela depuis un moment et je suis devenu bon!», lance-t-il en riant, en guise d’avertissement de départ.

«Mon personnage est un gangster. C’est un gangster intergalactique très impressionnant, il est le chef de la pègre de cette galaxie. Il prend un écot sur chaque transaction, de la même manière qu’il faut le payer lorsqu’on veut faire un casse ou n’importe quel autre travail. Tout le monde connaît ce genre de personne qui existe aussi dans le monde réel. C’était un rôle très amusant à jouer», dévoile-t-il prudemment de son personnage de Dryden Vos, à qui se frottera un tout jeune Han Solo (Alden Ehrenreich).

L’ombre de George... et quelques hasards

Lorsque George Lucas se retire de Lucasfilm et confie les rênes de son empire à Kathleen Kennedy, il lui parle de son idée de faire «Solo», consacré à la genèse et à la jeunesse du personnage incarné avec brio par Harrison Ford. Le créateur de «Star Wars» tient aussi à en confier le scénario à Lawrence Kasdan, qui s’adjoint alors les services de son fils Jonathan pour raconter la rencontre de Han avec Chewbacca (Joonas Suotamo), celle avec Lando Calrissian (Donald Glover) et ses premières activités de contrebandier.

Les détails de l’acquisition du Millenium Falcon, de la relation de Han avec Tobias Beckett (Woody Harrelson), son mentor, de celles avec Qi'ra (Emilia Clarke), L3-37 (Phoebe Waller-Bridge), Val (Thandie Newton) ou encore avec C-3PO (Anthony Daniels), demeurent secrets, et Paul Bettany reste, comme il se doit, muet comme une carpe.

Il est, par contre, plus volubile quand vient le temps de détailler la manière dont il s’est retrouvé maquillé et costumé en Dryden Vos.

C’est Ron Howard, ami de George Lucas, qui reprend la réalisation de ce «Solo: une histoire de Star Wars» après le départ, en juin 2017, de Phil Lord et de Christopher Miller pour des raisons de «différences créatrices» avec Disney. Or, Paul Bettany connaît bien Howard depuis le tournage d’«Un homme d'exception». Et lorsque Michael K. Williams, le tenant du rôle, ne peut participer aux reprises de plusieurs scènes et à celui de scènes supplémentaires, Paul Bettany accepte au pied levé l’invitation de Ron Howard.

«Oh non, s’exclame-t-il. Je ne sais pas du tout si et en quoi mon personnage a été transformé [avant mon arrivée]. Et je n’ai pas eu accès au scénario précédent! Par contre, il avait été décidé avant l’arrivée de Ron de faire de Dryden Vos un personnage d’apparence humaine et d’abandonner l’idée d’un extraterrestre fait par ordinateur», et ce, contrairement aux informations qui ont circulé.

Le parallèle entre la manière dont il a obtenu le rôle de J.A.R.V.I.S. – il l’a accepté par amitié pour Jon Favreau, avec qui il avait tourné «Wimbledon» - et celui dont il a été choisi pour Dryden Vos s’impose.

«Au départ, c’était l’écriture et les dialogues qui m’attiraient, les mots que j’avais envie de prononcer. En vieillissant, j’ai tendance à choisir mes rôles en fonction du réalisateur, des qualités des grands réalisateurs», explique-t-il.

Les nouveaux classiques...

«Avant le début du tournage, je me souviens de m’être dit de me rappeler de tout, de ce que je ressentais parce que je ne l’éprouverais plus jamais. On a tendance à oublier une fois le film terminé. À mon arrivée sur le plateau de «Solo: une histoire de Star Wars», j’ai profité à plein de ce que je ressentais, de ce que je voyais autour de moi. J’ai vraiment eu l’impression d’être un enfant sur un plateau de tournage!»

À cinq ans, Paul Bettany voit «La guerre des étoiles» et en demeure marqué. «Cela me fait plaisir de voir que l’intérêt ne diminue pas. J’aime tous les films de «Star Wars» et mes enfants [NDRL: Stellan, 15 ans et Agnes, 7 ans] les aiment aussi. De voir mes enfants tout aussi réceptifs à cet univers que je l’étais à leur âge est merveilleux.»

Il est d’ailleurs ravi de constater que la franchise continue d’évoluer au gré des sorties d’épisodes cinématographiques. «C’est un monde extraordinaire, riche en histoires de tous genres qui restent à inventer. Le canon, la mythologie de «Star Wars» sont connus de tous. L’équipe n’a désormais plus à se soucier autant du contexte dans les scénarios, puisqu’il est évident.»

«C’est un terreau riche et fertile duquel on peut encore tirer énormément de films», ajoute-t-il.

Bien souvent, les acteurs conservent des accessoires des films dans lesquels ils tournent, surtout lorsqu’ils aiment autant l’univers dans lequel ils ont joué. Quel souvenir Paul Bettany a-t-il donc rapporté du plateau de «Solo»?

«Oh mon dieu! Rien du tout! Nous n’avons pas eu le droit de prendre quoi que ce soit. Mais si j’avais pu voler quelque chose, alors, ça aurait été mes armes. Ah, c’est vrai! Je n’ai pas le droit d’en parler, mais je peux vous dire qu’elles sont écoeurantes!»

«Solo: une histoire de Star Wars» atterrit sur tous les écrans de la galaxie dès le 25 mai.