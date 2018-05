Une employée municipale aide un garçon blessé à se rendre à l’école

Une chauffeuse d’autobus de la Ville de Milwaukee, au Wisconsin, n’a pas hésité une seule seconde pour venir en aide à un écolier paniqué qui avait fait une chute à bicyclette sur le côté de la route.

«J’étais inquiète pour lui. Personne ne s’arrêtait pour l’aider», a mentionné Felicia Moore à la chaîne américaine CNN. «Je l’ai vu chuter à vélo et je pensais qu’une voiture avait frappé son pneu arrière», poursuit-elle. «J'imaginais mon propre bébé au sol et je me suis dit que je devais l’aider».

La chauffeuse n’a perdu de temps pour aller s’informer de l’état de santé de l’écolier. «Je lui ai demandé s’il était blessé. Je lui ai offert de monter dans mon autobus et il a accepté avec plaisir», a ajouté Mme Moore.

Dès que l’enfant a mis les pieds dans l’école primaire Lincoln, Mme Moore a poursuivi son trajet en s’excusant aux passagers.

«Je suis désolée pour un retard occasionné par ce délai, mais cet enfant avait besoin d’aide», conclut-elle.

