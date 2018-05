Adonis Stevenson conserve son titre WBC

Adonis Stevenson en a eu plein les bras, mais il est parvenu à conserver son titre WBC des mi-lourds, samedi soir, contre le Suédois Badou Jack au Centre Air Canada.

Même s’il a été dans le pétrin à plusieurs reprises dans la deuxième moitié du combat, Stevenson a obtenu un verdict nul de la part des juges. Ceux-ci ont remis des cartes de 114-114 x 2 et 115-113 en faveur de Jack. On peut parler d’un verdict nul à saveur de défaite pour le champion du monde québécois.

Stevenson a dominé la majorité des échanges lors des six premiers rounds, mais il a manqué d’essence dans le réservoir durant les six derniers. C’était clairement la stratégie de Jack qui a pris son envol et il s’en est fallu de peu qu’il surprenne le monarque WBC des mi-lourds.

On a eu droit à un excellent combat, et, la bonne nouvelle, c’est que les deux remettront cela dans quelques mois. Il y a une clause de revanche dans le contrat entre les deux boxeurs.

Toutefois, Stevenson devra avoir une meilleure préparation et il devra prouver que son âge n’est qu’un nombre.

Une blessure pour Rivas

Oscar Rivas a remporté son duel contre le Belge Hubert Hubeaux quelques minutes avant le duel de championnat entre Adonis Stevenson et Badou Jack. Cependant, cette victoire a été assombrie par une blessure au biceps droit.

Sur le plan sportif, le Montréalais d’origine colombienne (24-0, 17 K.-O.) a signé une victoire par décision unanime contre le Belge (29-3, 14 K.-O.). Les juges ont remis des cartes de 99-91 et 100-90 x 2 pour permettre au protégé de Marc Ramsay de conserver sa ceinture NABF des lourds.

Toutefois, le chemin pour y parvenir n’a pas été simple.

Rivas s’est déchiré un muscle du biceps droit dès le troisième assaut alors que Hubeaux a bloqué un de ses coups. Par la suite, il s’est surtout servi de son jab pour remporter les rounds. À l’occasion, il prenait son courage à deux mains pour lancer des coups de puissance de la droite.

Sans compter qu’il avait reçu une injection il y a quelques semaines pour se soulager d’une blessure au bras gauche. Malgré tout, Rivas est parvenu à surmonter la douleur pour signer ce triomphe important.

Zewski dominant

Avant le duel de Rivas, Mikaël Zewski (31-1, 22 K.-O) a livré une performance technique dans son duel contre l’Argentin Diego Gonzalo Luque (21-6-1, 10 K.-O.) pour remporter la ceinture WBC International des 147 lb.

Le Trifluvien a signé un gain par décision unanime (100-89 et 99-91 x 2).

«Après avoir perdu 10 lb lors de la pesée, j’ai eu de l’énergie jusqu’à la fin, a souligné Zewski. J’ai fait un bon combat technique et je me suis assuré d’avoir la victoire. C’est sûr que j’aurais gagné par un knock-out électrisant, mais parfois il faut s’en tenir à une performance plus technique.

«Il faut dire que Luque avait un rythme bizarre et il lançait souvent des coups larges. Je suis content de mettre la main sur cette ceinture. La machine est repartie.»

Bouchard expéditif

Sébastien Bouchard avait un test intéressant pour son retour sur le ring après 15 mois d’inactivité. Et le boxeur de Baie-Saint-Paul l’a réussi avec succès.

Le protégé de François Duguay (16-1, 6 K.-O.) a fait les choses correctement avant de l’emporter par knock-out technique contre le Bosnien Sladan Janjanin (24-3, 18 K.-O.) dès le deuxième assaut.

Bouchard a envoyé son adversaire au tapis à trois reprises avant que le combat ne soit stoppé. À deux occasions, il a réussi à faire mal à Janjanin avec des coups au corps. D’ailleurs, il lui a fracturé une côte selon nos informations.

«J’ai fait mon possible pour rester calme, a souligné Bouchard à sa sortie du ring. Je savais que Janjanin était un boxeur qui frappe fort, mais qui est cérébral. J’ai simplement réussi à me synchroniser avant lui.»

«Je suis très satisfait, car il a réussi à asseoir ses coups sur sa jambe arrière, a indiqué son entraîneur François Duguay. J’ai adoré la façon dont il s’est comporté.»

Avec une victoire aussi rapide, il ne faudrait pas se surprendre que Bouchard soit sur la carte du 29 juin prochain à la Place Bell.

Première ceinture pour M’Billi

C’est une domination claire et nette que le Français Christian M’Billi (10-0, 10 K.-O.) a livrée lors de son combat contre l’Argentin Marcos Jesus Cornejo (19-3, 18 K.-O.). Le combat s’est terminé alors que le coin de Cornejo a décidé de jeter l’éponge au troisième assaut.

Ce fut la bonne décision, car on assistait à une mitraille de coups à sens unique du côté de M’Billi. Du même coup, il a mis la main sur la ceinture WBC jeunesse des poids moyens (160 lb).

«Je m’attendais à tout de sa part, a affirmé M’Billi. Pour ce qui est de ce premier titre, c’est une première étape franchie vers mon objectif ultime.»

Contrairement à sa dernière visite en Ontario, M’Billi n’a pas eu d’ennuis avec ses mains malgré les restrictions du nombre de bandages. Ce qui veut dire qu’il pourrait remonter sur le ring en France au mois de juillet.

Combats préliminaires

Dans les autres combats, le Montréalais Mazlum Akdeniz (5-0, 2 K.-O.) n’a fait qu’une bouchée du Torontois Lloyd Reyes (0-2) en l’emportant par knock-out dès le deuxième assaut. Puis, Patrice Volny (11-0. 11 K.-O.) a gagné dès le premier round contre l’Albertain Janks Trotter (10-5-2, 10 K.-O.).