La neige toujours bien présente à Fermont

Alors que les habitants de Fermont, sur la Côte-Nord, ont déjà connu des mois de mai chauds et ensoleillés, la neige est encore bien présente au sol cette année.

«Malheureusement, on a encore souvent de la neige au mois de mai», a raconté Catherine Gauthier, une résidente de Fermont, dimanche, en entrevue à LCN.

Quelques centimètres de neige trainent encore par terre, mais ce n’est rien comparé aux 25 cm de neige qui se trouvaient encore à Fermont le 20 mai 1970.

À l’opposé, les citoyens de cette ville de la Côte-Nord avaient pu profiter de 26,9°C à pareille date en 2003.

«Ici dans une journée on peut avoir les 4 saisons», a expliqué celle qui vit à Fermont depuis 1989.

«Nous sommes au 53e parallèle alors on peut s’attendre à avoir de la neige et de la grêle en juillet», a-t-elle ajouté, qualifiant la neige de «pluie épaisse».

Environnement Canada prévoit pour Fermont des températures entre 1 et 9°C pour la prochaine semaine, et des minimums entre 0°C et -8°C pour les nuits.

Des possibilités d’averses de neige ou de pluie sont également à prévoir pour les prochains jours, selon Environnement Canada.

«Il fait froid, c’est maussade. On aurait aimé mieux avoir de la pluie au lieu de la neige», a conclu la résidente de Fermont.