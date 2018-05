Le conjoint de Nancy Michaud revient sur son meurtre, 10 ans plus tard

Dix ans après le meurtre de Nancy Michaud, alors attachée politique du défunt ministre Claude Béchard, son conjoint confie avoir été «sauvé» par leurs deux garçons, à travers qui il reconnaît «la femme de sa vie» tous les jours.

Dans la nuit du 15 au 16 mai 2008, Daniel Casgrain a perdu ce qu’il avait de plus cher. La mère de famille de 37 ans a été enlevée dans sa propre maison de Rivière-Ouelle pendant que ses deux jeunes enfants dormaient dans la chambre voisine.

Son corps a été retrouvé deux jours plus tard, dans une maison désaffectée de la route 132, à moins de deux kilomètres de chez elle.

«Jamais je ne vais oublier ça»

Même si une décennie s’est écoulée depuis ce moment, son conjoint confie qu’il portera cette perte sur ses épaules toute sa vie. «Je ne veux pas l’oublier, jamais je ne vais oublier ça, surtout avec les enfants que j’ai. Le plus grand, c’est le visage de sa mère tout craché, et le plus jeune, il a son caractère», déclare M. Casgrain.

«Ç’a été dur, je pleurais beaucoup le soir, j’essayais de m’occuper, de faire du sport. Je me défonçais pour me défouler», ajoute l’homme de 52 ans, attablé dans la cuisine de sa résidence de Rivière-Ouelle, où il a accepté de se confier au «Journal de Québec».

Vivre comme si c’était la dernière

Du jour au lendemain, Daniel Casgrain a dû apprendre à être «une mère et un père» pour leurs deux garçons. «Avec Nancy, c’était toujours de la bonne cuisine. Elle gérait les comptes, elle était organisée», se rappelle-t-il. «Aujourd’hui, je m’occupe de l’essentiel, et le reste, je le laisse de côté», admet celui pour qui il est encore difficile d’aborder ces douloureux souvenirs.

Depuis le meurtre de sa femme, il prend la vie «une journée à la fois». «Elle disait toujours “il faut vivre comme si c’était toujours la dernière”. C’est ce que je fais maintenant, je l’écoute», souligne M. Casgrain, en parlant de celle qui partageait sa vie depuis 16 ans avant qu’elle ne soit sauvagement assassinée par Francis Proulx.

Le père de famille n’hésite pas à dire que ce sont ses fils qui lui ont permis de tenir le coup durant cette épreuve. «Je ne serais pas sorti aussi fort si les enfants n’avaient pas été là, c’est certain», mentionne-t-il.

M. Casgrain a choisi de rester dans la même maison pour éviter un déménagement aux enfants déjà éplorés. Pour la sœur de Nancy Michaud, qui réside à quelques pâtés de maisons, déménager n’a jamais été considéré non plus.

«Les enfants sont chez eux ici», affirme Martine Michaud. Après le drame, la femme s’est occupée de ses neveux comme s'ils étaient ses propres enfants. «Je leur dis souvent, vous êtes un team, les gars. Papa est encore là, maman ne l’est plus, mais il faut que vous vous teniez.»

Cette dernière peine à retenir ses larmes lorsqu’il est question du plus jeune, qui n’a malheureusement pas eu le temps d’emmagasiner des souvenirs de sa mère.

«C’est ce qui vient me chercher le plus. Il ne la reconnaît pas lorsqu’on montre une photo de Nancy plus jeune», dit-elle. «Même si on leur parle de leur mère, de comment elle était, il en manque toujours. Ils auront des papiers, des écrits, mais ne retrouveront jamais son odeur», poursuit-elle, la gorge nouée par l’émotion.

Le meurtre de Nancy Michaud

Dans la nuit du 15 au 16 mai 2008

Nancy Michaud a été enlevée chez elle à Rivière-Ouelle.

18 mai 2008

Son corps est retrouvé dans une maison abandonnée à moins de deux kilomètres de sa résidence.

Au même moment, Francis Proulx est arrêté.

17 mars 2009

Début du procès pour meurtre de Francis Proulx.

27 mai 2009

Francis Proulx est reconnu coupable du meurtre prémédité de Nancy Michaud et est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

10 décembre 2012

Francis Proulx plaide coupable à des accusations d’outrage à un cadavre, d’agression sexuelle et de vol qualifié.

La municipalité marquée à jamais

Même si 10 ans se sont écoulés depuis le drame, les habitants de la municipalité de Rivière-Ouelle sont encore bien loin d’avoir oublié le triste chapitre de 2008, qui a changé le visage de Rivière-Ouelle à jamais.

«Ç’a marqué ma vie, ç’a marqué le village à jamais, affirme l’ancien maire du village, Roger Richard. Encore aujourd’hui, des gens s’arrêtent pour venir voir et parlent de ça.»

Au village, les habitants admettent qu’il y aura eu un «avant et un après» l’enlèvement de Nancy Michaud. À l’époque, affirme l’ancien maire, la tragédie signait la fin de l’image paisible de la petite municipalité sans histoire du Bas-Saint-Laurent, où personne n’avait l’habitude de verrouiller ses portes. «Tout le monde est devenu plus méfiant en regardant ce qui venait en arrière», illustre-t-il, précisant qu’il avait le devoir de calmer la population dans les jours qui ont suivi le meurtre.

«L’effet d’un tsunami»

À Rivière-Ouelle et dans les environs, «Le Journal» a constaté qu’il ne suffit que de prononcer le nom de Nancy et les souvenirs remontent. Au sein de la municipalité de quelque 1200 habitants, tous ont un lien de près ou de loin avec les familles de Nancy Michaud ou de son conjoint Daniel Casgrain. Et chaque fois que l’on fait état du drame, les messages de sympathie et les bons mots à l’égard de la famille affluent.

Pour le propriétaire de l’Auberge Comme au premier jour, à Saint-Pacôme, la tragédie a eu l’effet d’un «tsunami» dans la région. «Il y a eu des impacts partout. Même si nous ne sommes pas à Rivière-Ouelle, nous avons été très touchés», se rappelle Jean Santerre, qui avait hébergé des journalistes lors des évènements.

Le drame qui a touché le Québec en entier a été si marquant que les funérailles de Nancy Michaud ont été «les plus grosses jamais célébrées à Rivière-Ouelle», se rappelle M. Richard. Celui qui a été responsable de la petite municipalité jusqu’à 2009 souligne que Nancy «a donné sa vie pour sauver celle de ses enfants». «C’est ça qu’il faut retenir», conclut-il, visiblement encore ébranlé par les tristes évènements.

Un procès marquant pour les avocats et les experts impliqués

Peu importe la partie qu’ils représentaient, les professionnels et experts qui ont pris part au procès pour meurtre de Francis Proulx, en 2009, sont encore bien loin d’oublier ces 27 jours d’audiences qui ont marqué leurs vies.

«Je ne pense pas que je vais oublier cette date-là [le 15 mai, date du décès de Nancy Michaud], je vais toujours l’avoir en tête», indique

Me Annie Landreville, qui représentait la Couronne lors du procès qui s’est échelonné sur dix semaines au palais de justice de Québec.

Encore soufflée par la force de la famille Michaud-Casgrain tout au long du processus judiciaire, l’avocate estime avoir reçu «une leçon de courage» de leur part.

En l’honneur de son fils

Enceinte de 35 semaines lorsque le verdict est tombé, Me Landreville a même nommé son fils Charles, en l’honneur de Charles-Étienne, fils aîné de Nancy Michaud et Daniel Casgrain. Résidente du Bas-Saint-Laurent, l’avocate admet être toujours heureuse de croiser M. Casgrain et ses enfants dans la région. «C’est très beau de voir Daniel avec ses garçons qui ont avancé dans la vie. Ils sont très unis», indique-t-elle.

Le procès très médiatisé de Francis Proulx a aussi été marquant pour l’avocate qui le défendait. «Je me souviens que, pour entrer dans la salle, il fallait passer à travers un attroupement, et on s’était fait traiter de “pommes pourries”. Ç’a été la première et la seule fois dans ma vie où ça m’est arrivé, ça m’a ébranlée», se rappelle Me Sophie Dubé.

Pour sa part, l’enquêteur qui a procédé à l’arrestation de Francis Proulx en 2008 se souviendra toujours de cette enquête d’envergure, une des plus importantes de sa carrière. Michel Comeau est encore aujourd’hui reconnaissant de la confiance que lui a accordée la famille de la victime.

Une date inoubliable

Appelée à la barre à titre de témoin expert pour la défense, la psychiatre Marie-Frédérique Allard se rappelle avoir longtemps hésité avant d’accepter le mandat. «J’ai accouché le 15 mai 2008, soit la date du décès de Nancy Michaud, c’était donc bien émotif pour moi», explique celle qui, chaque année, souligne l’anniversaire de sa fille tout en ayant une pensée pour la famille Michaud-Casgrain.

Mme Allard, qui avait mis de l’avant la prise de l’antidépresseur Effexor pour expliquer les agissements de Proulx, se souvient avoir pleuré durant de longues heures à la fin de son témoignage.

La classe politique ébranlée

L’enlèvement et le meurtre de Nancy Michaud ont ébranlé toute la classe politique à Québec, alors qu’une minute de silence avait été observée en sa mémoire à l’Assemblée nationale. Marqué par cette tragédie, le premier ministre de l’époque avait tenu à rendre hommage à cette «innocente victime» en Chambre.

Jean Charest avait également appelé Daniel Casgrain dans les heures qui ont suivi le drame, pour lui offrir son soutien. «Il n’y a pas de mots pour consoler une famille comme ça», se rappelle l’ancien premier ministre. M. Charest dit avoir été particulièrement ému en voyant les proches de la famille aux funérailles, à l’église de Rivière-Ouelle. «Je me rappelle du moment où les porteurs sont entrés dans l’église. [...] Ils avaient tous les yeux dans l’eau. Michelle [sa conjointe] et moi, nous nous sommes regardés et ça nous a mis les larmes aux yeux», se remémore M. Charest.

Claude Béchard atterré

«Claude n’en parlait pas beaucoup, mais il était vraiment atterré par tout ça. Sa première préoccupation était la famille de Mme Michaud», mentionne M. Charest.

Moins de trois semaines après le décès de son attachée politique, Claude Béchard, affaibli, était hospitalisé en raison de problèmes digestifs. Après avoir livré un long combat contre le cancer, il a rendu l’âme le 7 septembre 2010.

Dans les premières heures de l’enquête, la thèse d’un enlèvement politique avait été évoquée.

Rapidement, la Sûreté du Québec a déployé un maximum d’efforts pour retrouver la trace de Nancy Michaud. Les bureaux de comté de Claude Béchard à Kamouraska et au Témiscouata étaient sous écoute. Cette thèse a toutefois rapidement été écartée.

Même si elle n’était en poste que depuis moins de trois mois, Nancy Michaud s’était déjà démarquée dans son milieu de travail. D’anciennes collègues rencontrées par «Le Journal» n’hésitent pas à parler d’une femme fière, dynamique et travaillante.