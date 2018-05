Le Jardin Notman bientôt acquis par la Ville de Montréal

Le jardin Notman, un espace vert du Plateau-Mont-Royal dont la protection fait l’objet d’une lutte citoyenne depuis de nombreuses années, sera bientôt acquis par la Ville de Montréal qui entend en faire un parc.

Le conseiller municipal du district Jeanne-Mance, Alexander Norris, a annoncé dimanche sur sa page Facebook que la Ville de Montréal avait déposé l’avis d’expropriation du jardin Notman, ce terrain vert d’une superficie de 1000 mètres carrés et situé à l’angle des rues Milton et Clark.

«On célèbre l’avis d’expropriation, s’est-il réjoui. L’étape qu’on a franchie, c’est vraiment l’une des dernières avant l’acquisition finale.»

Le jardin Notman était jusqu’à tout récemment une propriété privée qui faisait la convoitise de développeurs immobiliers qui souhaitaient y construire des condos.

La Ville avait annoncé en février dernier son intention de l’exproprier afin d’en assurer la protection. Lorsque la démarche sera finalisée, le terrain deviendra un parc, dont la forme précise reste à déterminer.

«On va prendre le temps qu’il faut pour développer un plan d’aménagement qui sera à la hauteur de l’importance historique et naturelle de ce lieu», a dit M. Norris.

Écologique et patrimonial

L’expropriation du jardin Notman par la Ville fait suite aux demandes de citoyens, notamment par l’entremise du Mouvement citoyen pour la préservation du jardin Notman, présidé par Tony Antakly.

«Si on n’était pas là, ce serait fini, les arbres seraient partis», a mentionné celui qui milite pour la conservation du jardin depuis huit ans.

«Il n’y a pas beaucoup d’arbres au centre-ville, surtout des arbres centenaires. Il n’y a pas d’espaces verts comme ça, jamais construits, donc c’était impossible qu’on démolisse tout ça», a-t-il ajouté.

Non seulement le terrain a une valeur écologique importante, mais sa valeur patrimoniale est non négligeable, a fait valoir M. Antakly.

En plus d’avoir appartenu, entre autres, à l’homme d’affaires John Molson et au photographe de renom William Notman, la maison Notman et son jardin sont les derniers vestiges des résidences de l’époque bourgeoise de Montréal.