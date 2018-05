Les Golden Knights à un gain d’imiter les Blues

Les Golden Knights de Vegas pourraient accomplir dimanche après-midi, lors du cinquième match de la série face aux Jets de Winnipeg, un exploit qu’une seule équipe d’expansion dans l’histoire de la LNH est parvenue à réaliser.

Le duel sera présenté à TVA Sports dès 15h.

Comme les Blues de St. Louis de 1968, la troupe de Gerard Gallant pourrait atteindre la finale de la coupe Stanley dès sa première année d’existence.

Cependant, ce qu’il faut se rappeler, c’est que les six équipes de la grande expansion avaient été réunies au sein de la même division assurant ainsi à l’une de celles-ci de participer à la grande finale.

Oui, une seule petite victoire et Marc-André Fleury prendra part à la cinquième finale de sa carrière et tentera de graver son nom pour la troisième fois de suite sur la coupe Stanley.

Fidèle au vieux cliché, dans le camp des Golden Knights, on a tenu à rappeler, à 24 heures de ce cinquième affrontement avec les Jets, que la quatrième victoire est toujours la plus difficile à gagner.

«Il faudra être prêt dès le départ. On sait qu’ils ont l’habitude d’amorcer les matchs en force devant leurs partisans. Ce sera bruyant, ce sera fou», a indiqué Fleury, lors d’un point de presse tenu dans un hôtel de Winnipeg.

Attention aux punitions

De l’avis de Gallant, la discipline sera également un point-clé de cette rencontre. Lors des quatre premiers matchs de cette série, l’attaque massive des Jets a fait mouche quatre fois en 13 occasions (30,8%).

«Leur supériorité numérique a quelque peu changé le match, hier soir (vendredi). Ils ont eu trois avantages numériques en deuxième période», a rappelé l’entraîneur des Golden Knights.

Une situation qui a mené à d’autres ennuis. «Ça nous fait mal. En troisième, ils ont maintenu la pression pendant six ou sept minutes. On ne pouvait pas apporter de changements. Quand les joueurs sont fatigués, les risques d’erreurs sont plus grands», a-t-il expliqué.

Pourquoi penser au lendemain?

Le défi s’annonce de taille pour les Jets. Depuis 1975, l’équipe avec les devants 3 à 1 dans une série finale ou demi-finale d’association a gagné la série dans 97,6 % des cas (41-1).

«L’idée de remporter trois matchs des séries éliminatoires d’une série est une tâche ardue. L’idée d’en remporter un est parfaitement réaliste», a soutenu Paul Maurice, stipulant qu’il faudra aborder les matchs, un à la fois.

«Nous savons que nous sommes capables de gagner un match contre n’importe laquelle des 31 équipes. C’est avec cette attitude que nous nous présenterons à la patinoire. Pourquoi pensez au lendemain, alors que nous n’avons pas encore vécu cette journée?» a-t-il philosophé.

Pour augmenter leurs chances de prolonger cette série, les Jets devront marquer le premier but. La formation qui a ouvert le pointage a savouré la victoire lors de trois des quatre premiers matchs.