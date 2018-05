Les médecins devraient prescrire de l'exercice pour lutter contre le cancer

Les médecins australiens devraient idéalement prescrire à leurs patients atteints d'un cancer de faire de l'exercice dans le cadre de leur traitement, ont fait valoir des chercheurs dans un rapport de la Société d'oncologie clinique de l'Australie.

Pour aider les patients à lutter contre la maladie, les chercheurs recommandent qu'une personne fasse au moins 150 minutes d'exercice cardiovasculaire (jogging, vélo, nage, etc.) par semaine, ou 75 minutes à haute intensité. En plus, les patients devraient se livrer à au moins deux ou trois séances d'exercice musculaire, par exemple en levant des poids, chaque semaine.

«De nouvelles expériences montrent que faire de l'exercice régulièrement avant, pendant et après un traitement contre le cancer permet de diminuer l'intensité des effets secondaires et est associé à un plus faible risque de développer d'autres cancers et des conditions de comorbidités, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'ostéoporose», ont écrit les auteurs du document.

Selon les chercheurs, entre 60 et 70% des patients australiens ne feraient pas le minimum recommandé d'exercice cardiovasculaire et 80 à 90% n'atteindraient pas le seuil minimal d'exercice musculaire.

La Société recommande donc aux médecins de prescrire à leurs patients de faire de l'exercice, adapté en fonction de leur capacité et sous la supervision d'un physiothérapeute, comme partie intégrante de leur traitement.

«Notre plan est d'intégrer l'exercice aux côtés de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie pour aider à contrecarrer les effets négatifs du cancer et de son traitement», a fait valoir la responsable de l'étude, Prue Cormie.

«Si les bienfaits de l'exercice pouvaient être encapsulés dans une pilule, elle serait prescrite à tous les patients atteints d'un cancer et elle serait vue comme une avancée majeure dans le traitement du cancer», a-t-elle plaidé pour justifier les recommandations de son organisme.