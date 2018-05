L’Impact célébrera son anniversaire dans un stade plein à craquer

L’Impact célébrera le 25e anniversaire du premier match à domicile de son histoire devant des gradins remplis lundi puisque les 20 801 billets en vue du duel contre le Galaxy de Los Angeles au stade Saputo ont tous été vendus.

Le 21 mai 1993, le onze montréalais avait défait les Rowdies de Tampa Bay par la marque de 4-2 devant 5380 spectateurs au Complexe sportif Claude-Robillard.

Lundi, ce sera deux équipes en difficulté qui croiseront le fer. L’Impact, qui occupe le 10e rang dans l’Association Est de la Major League Soccer (MLS), n’a connu la victoire qu’une fois à ses sept dernières sorties.

À son dernier match à la maison, le samedi 12 mai contre l’Union de Philadelphie, l’équipe de Rémi Garde s’est inclinée au compte de 2-0.

Attention à la paresse

«Nous devons être bien meilleurs avec le ballon, a dit le gardien Evan Bush dans un communiqué. Si nous donnons le ballon facilement à l'adversaire, si nous sommes paresseux en possession du ballon, l'adversaire peut nous faire mal. Philadelphie l'a fait, et avec le groupe d'attaquants que le Galaxy aligne, ils pourront le faire aussi. Nous devons être plus confiants avec la balle au pied et je pense que ça diminuera nos problèmes défensifs.»

L’Impact a été blanchi à ses deux derniers matchs. Ignacio Piatti, qui a participé à tous les buts des siens à domicile depuis le début de la saison, espère aider l’équipe à se relancer offensivement.

«Il y a une très grande motivation, a-t-il dit. On joue à la maison et on doit monter au classement pour faire les séries. On ne peut pas perdre des points ici à la maison. C'est un grand match pour nous tous.»

Le Galaxy, pour sa part, a perdu ses quatre derniers matchs. La formation californienne est neuvième dans l’Ouest. Elle affiche un rendement de 1-3-1 sur les terrains adverses depuis le début de la saison.

Les partisans montréalais auront l’occasion de voir l’attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic en action. Le Suédois de 36 ans compte trois buts et le même nombre de passes décisives en sept sorties depuis son arrivée dans la MLS.