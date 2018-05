Pas de casier judiciaire pour avoir détruit une pancarte électorale

L’ex-candidat à la mairie de Laval, Alain Lecompte, qui avait fait parler de lui en début de campagne électorale après avoir détruit des affiches électorales de l’un de ses adversaires politiques, Jean-Claude Gobé, s’en tire sans dossier criminel.



À la suggestion du plaignant et au terme d’une entente, la peine imposée à M. Lecompte a pris la forme d’un don de 250$ qu’il doit verser à un organisme qui vient en aide aux jeunes décrocheurs de Laval.

Joint au téléphone, Jean-Claude Gobé a indiqué qu’il souhaitait que ce don soit destiné aux jeunes aux difficultés scolaires, car la cause lui tient à cœur. M. Lecompte pour sa part parle d’une entente à l’amiable sans commenter davantage.



M. Lecompte avait été rencontré par les policiers de Laval et libéré sous promesse de comparaître sous l'accusation de méfait de moins de 5000$.



M. Lecompte estimait que Jean-Claude Gobé n’avait nullement le droit d’installer des pancartes sur le domaine public avant le déclenchement officiel de la campagne électorale municipale, soit le 22 septembre.



M. Gobé avait déclaré à l’époque que ce geste était un très mauvais exemple de la part d'un élu. «C'est inacceptable et inadmissible de la part d'un élu qui doit être en possession de ses moyens. On n'a pas à se livrer à ce type d'actes d'intimidation. Ça risque de faire perdre la confiance de la population.»