Trois ans de prison pour avoir provoqué la fausse couche de son ex

Un médecin en Virginie qui a donné de dangereux médicaments à son ex-petite amie enceinte pour qu'elle perdre le bébé devra passer trois ans derrière les barreaux.

Brooke Fiske était ravie à l'idée de devenir mère, mais elle a malheureusement perdu son enfant à naître après des complications. Il n'a pas fallu de temps avant que les enquêteurs comprennent ce qui s'était passé.

Sikander Imran a glissé un médicament dans la thé de son ex et savait que cela causerait une fausse couche. En tant que médecin, il connaissait les effets secondaires et savaient qu'ils serait mortel pour le foetus.

Malgré tout, Brooke a fait preuve de compassion envers l'accusé et a plaidé en sa faveur devant le juge. «Je crois que c'est vraiment important que les gens savent que s'ils sont dépressifs, ils doivent demander de l'aide avant de faire quelque chose de grave», explique-t-elle.

En plus de sa peine de prison, Imran ne pourra plus pratiquer la médecine pour les 17 prochaines années. De plus, il pourrait être déporté dans son pays d'origine, le Pakistan.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus