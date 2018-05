Un rejet, 24 ans après sa greffe de foie

Samuel Croft, originaire de Saguenay, avait seulement 11 mois lorsqu'il a subi une greffe de foie au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

Mais 24 ans plus tard, le jeune homme est en attente d’un nouvel organe. Samuel a besoin d’un nouveau foie, et ce, le plus rapidement possible.

«Ils m'ont transplanté le foie d'une personne plus âgée que moi», a raconté le jeune homme de 25 ans, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Son foie ne fonctionnait plus à cause d'une erreur génétique du métabolisme, la maladie de la tyrosinémie.

Pendant 23 ans, tout s'est bien passé. Mais il y a un an, l’état de santé de Samuel s'est dégradé rapidement. Il a été hospitalisé à Saguenay pour subir des examens.

«C'est à ce moment-là qu'ils ont vu que je faisais un rejet», a-t-il précisé.

Sa conjointe est infirmière à hôpital de Saguenay et a vécu difficilement cette période, même si ce n'était pas elle qui en prenait soin au travail.

«Ce n’est pas évident quand c'est un de nos proches», a expliqué Anne-Frédérique Bouchard. «J'entendais les autres infirmières qui recevaient les résultats de laboratoire de Samuel. C'était paniquant», a-t-elle ajouté.

Samuel a par la suite été transporté en ambulance au CHUM, à Montréal, où des spécialistes l'ont pris en charge.

Les médecins ont tout tenté pour éviter la greffe, mais il aura absolument besoin d'un nouveau foie.

«Moralement, ce n'est pas facile», a-t-il avoué.

«Malgré tous les traitements avec des médicaments puissants, son greffon a évolué vers une cirrhose», a expliqué le Dr Daniel Corsilli du CHUM. «Il serait important que la transplantation soit effectuée durant les prochaines semaines pour éviter les complications. Étant donné qu'il a fait une infection, on souhaite que ce soit le plus vite possible», a précisé le docteur.