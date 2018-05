Un restaurateur part en croisade contre les pailles

Un restaurateur de l’Estrie a décidé de ne plus servir de pailles de plastique à ses clients et souhaite que le Canada les interdise.

Depuis quelques semaines, le propriétaire du King Hall du centre-ville de Sherbrooke, Maxime Pothier, ne sert plus de pailles à ses clients. Il évitera ainsi que 170 000 pailles de plastique polluent l’environnement pendant 400 ans.

«Si on utilise autant de pailles, alors imaginez les chaînes de restauration rapide ou encore, les hôpitaux», s’est-il questionné.

En avril, le gouvernement britannique a annoncé vouloir bannir les pailles et bâtonnets de plastique afin de lutter contre les déchets à base de pétrole qui menacent la faune aquatique en s’accumulant dans les cours d’eau et les océans.

Toutefois, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait savoir qu’il ne s’engageait pas à imiter son homologue britannique.

«C’est un mouvement international et on est content de voir que ça prend de l’ampleur», a fait savoir M. Pothier.

Ce dernier souhaite que le Canada les bannisse. Les déchets de plastique sont transportés par les courants marins et forment un véritable continent de déchets dans le Pacifique Nord. Une récente étude estime sa superficie à trois fois celle de la France.

Les animaux confondent souvent les petits morceaux avec de la nourriture.

D’autres le suivent

M. Pothier n’est pas le seul qui souhaite un tel changement de la part du gouvernement canadien. À quelques mètres, le restaurant l’Empreinte sert aussi des pailles biodégradables.

«On veut laisser notre empreinte dans la vie des gens, mais le moins possible dans l’environnement», a imagé le propriétaire Daniel Charbonneau.

Les restaurateurs peuvent utiliser des pailles biodégradables pour remplacer les pailles en plastique. Elles disparaîtront complètement quelques mois après leur utilisation.

M. Pothier estime qu’elles sont efficaces, mais coûtent le double du prix. Il est cependant prêt à faire cet effort financier.

Les pailles doivent être utilisées dans un délai de huit mois sinon elles commencent à se décomposer.

Cesser de gaspiller

La fondatrice du Cycle environnement et détentrice d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, Marlène Hutchinson, applaudit cette initiative.

«Ce mouvement pourrait faire en sorte qu’on réalise qu’il est important d’arrêter de gaspiller certaines ressources», a-t-elle souhaité.

Selon Mme Hutchinson, le plastique de la paille a besoin de 400 ans pour se dégrader, une statistique très élevée pour un objet qui ne dure qu’en moyenne 20 minutes.

«Une paille n’est pas essentielle dans la vie. Elle peut le devenir avec les boîtes à jus, car il n’y a pas d’autre moyen de les boire», a-t-elle dit.

Un petit objet qui n’est pas inoffensif

La paille est le cinquième déchet le plus ramassé sur le bord de la mer, selon un rapport d’Ocean Conservancy

Selon le site internet The Last Plastic Straw, 500 millions de pailles sont jetées chaque jour aux États-Unis, soit l’équivalent de deux fois et demie la circonférence de la Terre.