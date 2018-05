Commerçants et résidents demandent l’annulation du projet

Des résidents et des commerçants du quartier Saint-Henri, à Montréal, demandent à leurs élus d’annuler le nouveau projet d’aménagement sur la rue Rose-de-Lima.

Le «24 Heures» a rapporté la semaine dernière avoir aperçu 10 conducteurs circuler à contresens en moins d’une heure sur la rue Rose-de-Lima.

Cette dernière est devenue un sens unique, sur un tronçon entre les rues Notre-Dame et Workman, depuis le mois de juillet dernier.

Vendredi après-midi, l’arrondissement du Sud-Ouest a déclaré dans un communiqué vouloir allonger le sens unique entre Saint-Jacques et Notre-Dame pour des raisons de sécurité.

«On va terminer la "job" qu’on a commencé et qui a été arrêtée par Coderre. C’était un mini-tronçon à sens unique avant, mais en l’allongeant en juin, ça va être super clair et les autos ne devraient plus rentrer dans le "one way"», a affirmé Craig Sauvé, conseiller municipal dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

«On fait un sens unique pour la sécurité des gens dans le quartier autour de Rose-de-Lima et parce que c’est ce que les citoyens nous ont demandé de faire», a-t-il ajouté.

«Bullshit»

Peter Sergakis, président de l'Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec (APBCQ) et résident du quartier Saint-Henri, affirme cependant que les élus de l’arrondissement du Sud-Ouest mentent à la population.

«Ce que le maire [Benoit] Dorais et les autres disent sur la rue Rose-de-Lima, c’est de la "bullshit". Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des commerçants de l’arrondissement ne veulent pas de la rue à sens unique et demandent qu’elle redevienne à deux voix de circulation comme avant», a commenté M. Sergakis.

Selon lui, le sens unique de la rue Rose-de-Lima nuit aux commerçants de la rue Notre-Dame et à la sécurité du quartier.

L’homme d’affaires a aussi déclaré qu’il a remis un rapport, réalisé par les ingénieurs de la firme CIMA+, à l’arrondissement du Sud-Ouest. Ces spécialistes auraient noté que l’aménagement à sens unique de la rue Rose-de-Lima n’est pas favorable pour le quartier.

Craig Sauvé a toutefois mentionné au «24 Heures» que les chiffres dans le rapport de M. Sergakis n’étaient pas fiables, selon l’ingénieur de la Ville de Montréal.

Inquiétudes

Danielle Russell, résidente et commerçante de l’arrondissement du Sud-Ouest, craint avant tout pour la sécurité des citoyens dans le quartier.

«Le sens unique plus long ne va rien régler et il faut remettre les deux sens comme avant. Il y a une école à côté de Rose-de-Lima, des personnes âgées et ça risque juste de créer plus d’accidents sur plus de route sur toute Rose-de-Lima», a-t-elle affirmé.

Mme Russell dit aussi s’inquiéter pour les rues résidentielles où passeront les automobilistes dorénavant puisqu’ils devront éviter la nouvelle artère à sens unique.

La Société de Développement commercial – Les Quartiers du Canal a refusé de commenter pour le moment ce dossier, mais elle confirme que plus de la majorité de ses membres s’oppose au projet de sens unique sur la rue Rose-de-Lima.