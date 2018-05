Gwen Stefani bientôt à la retraite?

Gwen Stefani pourrait bien ne plus jamais chanter après sa résidence à Las Vegas qui commence en juin et doit se terminer en 2019. C’est en tout cas ce qu’elle craint.

«J’oublie toujours combien être sur scène fait partie de qui je suis. Je l’ai fait quasiment toute ma vie. Je me suis toujours dit que c’est ce que je voulais faire. Je me suis toujours dit que ce n’était pas grave si je ne le refaisais jamais, et puis, je suis sur scène, même quand on fait le test de son, je me dis : ‘’Oh mon Dieu, j’adore ça ! J’adore ma musique, être ici, j’adore l’attention qu’on me porte et j’adore avoir la possibilité de partager cela avec les gens et d’avoir cet échange. Je ne comprends pas pourquoi j’aime tellement ça. C’est en moi. C’est mon don. C’est pour ça que je suis faite. Donc c’est parfait. Mais je suis de toute évidence arrivée à la fin du chemin en tant que musicienne à cause de mon âge », a-t-elle confié à la journaliste Allison Kugel.

Elle va donc savourer sa résidence à Las Vegas.

«C’est parfait pour moi de pouvoir faire des concerts à Las Vegas, et pas uniquement parce que ça fonctionne pour moi en tant que maman, mais aussi au niveau de la créativité. C’est nouveau, c’est un défi. Ce sera la façon dont je vais pouvoir m’exprimer et faire tout mon catalogue de musique qui définit chaque période de ma vie, les crises comme les joies. Au niveau de la créativité, je ne pourrais pas avoir fait cela plus tôt. J’ai toutes ces chansons. C’est comme si c’était le prochain chapitre parfait », a-t-elle ajouté.