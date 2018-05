Il fonce avec sa voiture sur sa famille attablée au restaurant

Un homme âgé de 62 ans était en détention lundi en Caroline du Nord pour meurtre, accusé d'avoir foncé à pleine vitesse avec sa voiture sur sa famille attablée au restaurant, tuant sa fille et sa belle-fille.

Le suspect, Roger Glenn Self, originaire de Dallas, en Caroline du Nord, fait face à deux chefs d'accusation d'assassinat, a indiqué le bureau du shérif du comté de Gaston.

Selon le journal local Gaston Gazette, M. Self était à table avec sa famille, au restaurant «Surf and Turf Lodge» à Bessemer City, près de Dallas dimanche, lorsqu'il s'est absenté.

Les membres de la famille en étaient à l'apéritif et pensaient alors que Roger Self était aux toilettes, rapporte le journal.

L'homme est en fait allé à sa voiture et a lancé son véhicule à pleine vitesse vers la porte d'entrée, dans la zone où sa famille était installée, selon le Gaston Gazette.

«J'ai vu une Jeep blanche passer devant moi toute vitesse», a confié Brandon Wilson, serveur au restaurant, au journal local.

«C'était tellement irréel», a-t-il poursuivi. «J'ai vu des chaises et des tables et des tasses simplement voler partout. Ça ressemblait à une tornade».

La fille de Roger Self âgée de 26 ans, Katelyn Self, adjointe au bureau du shérif du comté de Gaston, a été tuée dans l’écrasement tout comme sa belle-fille, Amanda Self, infirmière, indique le journal.

La femme de M. Self, Diane, a été gravement blessée comme leur fils Josh, un policier et leur petite-fille, âgée de 13 ans.

Le Gaston Gazette cite des amis de Roger Self, propriétaire d'une entreprise privée d'investigation, expliquant qu'il luttait récemment contre dépression et trouble psychique.

«Il essayait de se faire aider», a dit au journal Austin Rammell, le pasteur de l'église où se rendait M. Self.

«Nous essayions de l'orienter vers de l'aide».