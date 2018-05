Journée historique pour l'Impact

Il y a 25 ans jour pour jour, l’Impact de Montréal disputait le premier match local de son histoire, une victoire de 4-2 sur les Rowdies de Tampa Bay, au Centre Claude-Robillard.

Bien des choses ont changé depuis cette époque. L’équipe a maintenant un stade digne des plus beaux en Amérique du Nord, elle évolue en première division, et de nombreux grands noms sont passés par le Stade Saputo, depuis son ouverture il y a une dizaine d’années.

Les joueurs de l’Impact doivent profiter du passage du Galaxy de Los Angeles et de Zlatan Ibrahimovic pour faire honneur à la tradition dans un stade dont tous les sièges seront occupés, lundi après-midi.

Le duel sera présenté à TVA Sports à 14h.

«C’est un match qu’on ne peut pas échapper. On s’est aussi dit ça au dernier match et on l’a perdu, a rappelé Samuel Piette. Mais là, les circonstances font en sorte qu’on se doit de gagner, surtout avec notre positionnement au classement en ce moment.»

«Avec les événements du 25e et Zlatan qui est en ville, tout est en place pour qu’on gagne», a-t-il ajouté.

Spontanéité

L’Impact, qui a connu de gros problèmes défensifs au mois d’avril, a perdu ses deux derniers affrontements par jeu blanc alors que l’attaque est tombée en panne.

Rémi Garde a ressorti un commentaire qu’il avait employé plus tôt dans la saison.

«Il faut entre autres retrouver un peu de spontanéité. Il faut être tous sur la même page et savoir ce qu’on veut faire, mais il y a des situations sur le terrain où il faut aussi savoir se lâcher un peu, savoir faire parler son talent et ne pas toujours réciter la leçon.»

«Il faut aussi que le travail de nos arrières et la construction du jeu permette à nos attaquants d’être dans de bonnes situations.»

Contenir Zlatan

L’Impact a des difficultés avec le jeu aérien depuis quelques années et ce n’est pas le passage d’Ibrahimovic, avec ses 6 pi 5 po, qui va arranger les choses.

Evan Bush a toutefois une stratégie pour freiner le grand attaquant suédois.

«Si on peut frustrer un joueur de grand gabarit comme Zlatan, ça le fait reculer un peu vers le milieu du terrain et ça peut nous profiter.»

«On l’a vécu avec Didier [Drogba] alors qu’il devait parfois reculer pour faire le jeu, mais il était plus efficace quand il était dans la surface.»

Incertitudes

S’il est acquis qu’il fera beau, que tout le monde aura le cœur à la fête, que le stade sera plein et que Zlatan sera là, on est pas mal moins sûr de la formation de l’Impact.

«Il y a pas mal de petites incertitudes en ce qui concerne l’état des joueurs et notamment des défenseurs centraux, j’ai beaucoup de réflexion», a résumé Garde plus tôt cette semaine.

Si la situation reste la même, il n’a que trois défenseurs sous la main, soit Chris Duvall, Rod Fanni et Jukka Raitala. Victor Cabrera (fessier), Kyle Fisher (tibia) et Daniel Lovitz (suspendu) sont tous indisponibles alors que Michael Petrasso (quadriceps) et Rudy Camacho (hanche) représentent des cas douteux même s’ils se sont entraînés dimanche.

Cette semaine, Garde employait un dispositif à trois défenseurs en plaçant Raheem Edwards comme ailier gauche placé plus bas. Alejandro Silva pourrait s’acquitter de la même tâche sur le flanc droit.

Il ne faut pas non plus oublier le retour de Marco Donadel qui pourrait prêter main-forte aux défenseurs.

Pression

Les problèmes de blessures mettent beaucoup de pression sur les joueurs en santé, mais ce n’est pas nécessairement négatif.

«C’est dommage d’avoir des blessures comme ça, parce qu’il y a des joueurs qui vont bien et qui sont stoppés par une blessure», a déploré Piette.

«On n’a pas d’autre choix que de se serrer les coudes et de compter sur les joueurs qui sont disponibles et de prendre la pression sur nos épaules.»

*********************

Les déboires du Galaxy malgré Zlatan

On ne peut ignorer la présence de Zlatan Ibrahimovic au sein de l’alignement du Galaxy de Los Angeles, mais il n’est pourtant pas le seul joueur que l’Impact devra avoir à l’œil.

«C’est leur gros joueur autant en taille qu’en niveau, mais ils ont d’autres bons joueurs, pour moi c’est la meilleure équipe sur papier même si ça ne va pas très bien», soutient Samuel Piette.

Pourtant, le Galaxy occupe le neuvième rang dans l’Association de l'Ouest et a perdu cinq de ses sept matchs depuis l’arrivée d’Ibra. Il y a de quoi se gratter la tête.

«Tu te poses des questions, c’est sûr, admet Piette. Ils ont des joueurs spéciaux avec les frères dos Santos [Giovani et Jonathan], Ashley Cole, [Romain] Alessandrini et [Ola] Kamara, ce n’est pas une équipe de bas de classement.»

Passage à vide

Après une entrée en scène spectaculaire où il avait marqué le but égalisateur et victorieux contre le Los Angeles FC, le 31 mars dernier, Ibrahimovic s’est fait un peu plus discret.

Il a ainsi amassé un but et trois passes à ses cinq derniers matchs, mais n’a surtout pas marqué lors des quatre dernières parties, ce qui est un peu atypique dans son cas.

Raheem Edwards admet qu’il faut le surveiller, mais il a quand même précisé que l’équipe n’a pas basé l’ensemble de son plan de match autour du vétéran de 36 ans.

«Pendant nos séances vidéo, on ne s’est pas uniquement attardé à Zlatan, on a regardé l’ensemble de l’équipe.»

À surveiller

N’empêche que Rémi Garde, qui l’a affronté alors qu’il dirigeait l’Olympique lyonnais et que Zlatan était avec le Paris Saint-Germain, sait se méfier de l’ours qui dort.

«Ibrahimovic, c’est quelqu’un qu’il faut surveiller, mais c’est quelqu’un qui sait très bien se faire oublier. Pendant de longues minutes, on peut se dire qu’il n’est pas dans un grand jour et finalement on sait qu’il sera dans un bon jour.»

L’entraîneur de l’Impact a précisé qu’affronter Zlatan était un beau défi mental.

«Au niveau de la concentration, c’est un joueur assez particulier contre qui jouer, il faudra être très vigilants. Mais il ne faut pas résumer cette équipe à Ibra, elle était intéressante et performante avant qu’il arrive.»