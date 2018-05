Le festival Chromatic mise sur les artistes de demain

Le festival Chromatic mettra de l’avant dès samedi prochain le travail de plus d’une trentaine d’artistes visuels prometteurs de la métropole pour vous faire découvrir le jeune talent montréalais.

L’un des organisateurs de cette 9e édition dit notamment vouloir aider ces créateurs à passer par-dessus un aspect quelque peu pénible du milieu des arts qui rend parfois la tâche très ardue pour les artistes amorçant leur carrière.

«Ils sortent tout juste de l’université, ils essaient de se faire connaitre et, pour eux, s’ils n’ont pas déjà commencé à exposer, c’est très difficile aujourd’hui de trouver où exposer», a expliqué Patrick Truong, le directeur général du festival qui se déroule du 26 mai au 2 juin principalement à l’ancienne École des beaux-arts de Montréal.

Selon lui, présenter ses œuvres dans un évènement d’envergure comme «Chromatic» peut permettre à un artiste de faire ses premiers pas auprès de membres plus établis de la communauté artistique.

«Ça leur permet d’avoir un terrain de diffusion, a résumé M. Truong. C’est important, parce que pour nous, ce sont aussi les artistes de demain.»

Sortir des cases

Cette volonté de faire place à différents artistes visuels émergents donne cependant au festival un aspect très éclectique.

L’exposition qui est au cœur de l’évènement compte par exemple autant des installations digitales et de réalité virtuelle que des œuvres de peinture et de photographie.

Pour les organisateurs, cet apparent manque de cohésion est un choix réfléchi qui émane de la décision de ne pas de se soumettre à une thématique précise.

«C’est bien parfois d’avoir un thème comme dans une exposition où on met de l’avant un artiste, une matière, une couleur ou un procédé artistique, mais le problème, c’est que ça nous met dans des cases et ça nous freine d’exposer certains artistes pour lesquels on a eu des coups de cœur», a expliqué M. Truong.

«Nous, ce que l’on cherche, c’est vraiment mettre en valeur les artistes qui nous ont étonnés, qui travaillent des matériaux vraiment ouverts et qui ont un concept à transmettre au public», a ajouté le directeur général.

Le festival compte aussi à sa programmation deux soirées musicales, des expositions connexes, un volet visant à mettre en contact les artistes au monde de l’entrepreneuriat et une journée dédiée aux familles et jeunes enfants le 27 mai.