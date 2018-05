La Ville de Montréal pourrait interdire les bouteilles d’eau en plastique dans les services municipaux, à l’instar des sacs de plastique légers qui sont maintenant bannis dans les commerces de la métropole.

L’opposition présentera au prochain conseil municipal une motion pour interdire l’achat et la distribution de bouteilles d’eau en plastique à usage unique « à travers tous les services et les unités d’affaires de la Ville, à l’exception de l’approvisionnement nécessaire en cas de crise ou situation d’urgence ».

Cette directive pourrait comprendre une interdiction lors des activités organisées par les services des loisirs, et dans les machines distributrices des bâtiments municipaux.

« On veut que la Ville de Montréal donne l’exemple aux autres, et se dote aussi d’une stratégie de réduction du plastique d’ici six mois », a expliqué le conseiller d’Ensemble Montréal Francesco Miele, à l’origine de la motion.

Dans l’arrondissement de Saint-Laurent, où siège l’élu, les services internes ont par exemple déjà banni l’eau embouteillée. Francesco Miele n’a pas encore entamé de pourparlers avec l’administration, mais a l’espoir d’arriver à une entente rapide.

« Nous allons étudier la motion en privilégiant une approche de réduction globale de notre consommation en plastique », a commenté de son côté Geneviève Jutras, l’attachée de presse du cabinet de la mairesse Valérie Plante.

Cette approche globale inclut l’interdiction des bouteilles d’eau en plastique, notamment celles d’un demi-litre.