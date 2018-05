Un ado condamné à rembourser 36,6 M$ pour avoir déclenché un incendie de forêt

Un adolescent de 15 ans devra tenter, tant bien que mal, de rembourser 36,6 millions $ US (environ 47 millions $ CAN) pour avoir allumé un incendie l'automne dernier qui a détruit près de 20 000 hectares de terrain en Oregon.

Selon «The Oregonian», l'adolescent, qui n'a pas été nommé, a reconnu avoir jeté des pièces pyrotechniques dans le canyon d'Eagle Creek, déclenchant ainsi un incendie monstre. Les flammes ont mis en péril divers bâtiments, ainsi que plusieurs randonneurs, sans toutefois faire de blessés.

En raison de ce geste, l'adolescent a été condamné par le juge John A. Olson à verser un total de 36,6 millions $ US à différents organismes, incluant 21,1 millions $ US au département de la forêt des États-Unis et 12,5 millions $ US au département du transport de l'Oregon.

L'homme de loi a toutefois reconnu qu'il est bien peu probablement que le malfaiteur parvienne un jour à rembourser la somme due. Le juge Olson a fait valoir qu'une loi de l'État de l'Oregon permettra à l'adolescent de suspendre les paiements après dix ans s'il ne commet pas d'autre acte criminel.

De son côté, l'avocat du jeune, Jack Morris, a qualifié la peine «d'absurde» et a demandé au juge de réclamer un montant «raisonnable».

En plus de devoir rembourser ses dégâts, le jeune devra se soumettre à cinq années de probation et à 1920 heures de travaux communautaires pour le compte du département de la forêt. Il a aussi dû rédiger 152 lettres d'excuses adressées à différents organismes et a des randonneurs demeurés coincés sur le sentier d'Eagle Creek en raison de l'incendie.