Accueil tiède pour le projet du Port

Le projet d’agrandissement du Port de Québec reçoit un accueil plutôt tiède de la part d’un des gros joueurs du transport de conteneurs, qui prévoit que le futur port en eau profonde va bousculer l’équilibre de l’industrie.

«Le Journal de Québec» a contacté le géant des mers Hapag-Lloyd pour connaître son intérêt envers le futur terminal de conteneurs que l’Administration portuaire de Québec (APQ) veut implanter à Beauport.

De Hambourg, en Allemagne, le directeur des communications corporatives, Tim Seifert, a souligné que l’aménagement d’un nouveau port en eau profonde dans l’est du Canada risquait de bouleverser l’équilibre établi en ce moment dans l’industrie. Selon lui, le projet Beauport 2020 «va à l’avenir morceler les infrastructures portuaires et exercer une pression sur les investissements ciblés dans les ports-clés déjà établis».

Les investissements de Hapag-Lloyd se concentrent actuellement vers les ports de Montréal et d’Halifax, a indiqué M. Seifert. «Montréal est stratégiquement situé dans le cœur de l’est du Canada et Halifax offre la proximité immédiate de l’océan. Avec cette combinaison, le Canada et les provinces du Québec et de la Nouvelle-Écosse sont très bien connectés au commerce mondial.»

Détourner les flux de cargo

Selon le directeur chez Hapag-Lloyd, «un port en eau profonde supplémentaire et les infrastructures qui y seront reliées ne permettront pas de générer du commerce additionnel. Il ne fera que détourner certains flux de cargo».

M. Seifert a cependant choisi de ne pas dévoiler si son entreprise est engagée ou non dans des discussions avec l’APQ. «Nous ne faisons aucun commentaire sur des pourparlers possibles avec les autorités de façon générale.»

Hapag-Lloyd est un des principaux acteurs de l’industrie. Il transporte annuellement 9,8 millions de conteneurs équivalents 20 pieds et est présent dans 600 ports établis dans 125 pays, sur tous les continents.

Plusieurs autres lignes de conteneurs contactées par «Le Journal de Québec» n’ont pas souhaité répondre à nos questions.

Le président-directeur général de l’APQ, Mario Girard, a affirmé récemment que le Port a rencontré 10 partenaires potentiels pour son projet, en Europe et en Asie. «Ce sont des mégagéants dans le milieu maritime et nous avons déjà une manifestation très concrète d’intérêt.»

Beauport 2020 en chiffres

- Projet de 190 millions $

- 610 mètres de prolongement de la ligne de quai

- 15 mètres de profondeur dans le port

- 17 hectares de nouveaux terrains aménagés

- 500 000 conteneurs équivalents 20 pieds seront transités annuellement