Autiste et finaliste à Miss Canada

Avec son syndrome d’Asperger, son enfance mouvementée et son passé de décrocheuse, rien ne prédestinait Vanessa Jacques à toucher au classement de tête du concours Miss Canada.

C’est pourtant ce qu’elle a accompli en mars dans un hôtel de Laval. La femme de 28 ans n’en revenait tout simplement pas quand on a annoncé son nom parmi les 10 finalistes, dans un concours qui compte plus de 1000 inscriptions.

«Pour moi, c’est comme si je venais de faire un doctorat, c’était extraordinaire !» lance-t-elle.

Vanessa Jacques précise qu’elle est atteinte d’un syndrome d’Asperger «modéré». Il s’agit une forme d’autisme moins sévère qui se manifeste par plusieurs difficultés relationnelles, du serrage de mains à la prise de parole en public par exemple. De quoi semer d’embûches son parcours à Miss Canada.

«Je me suis dit: “Si je réussis, je serai encore plus hot que les autres parce que je pars à -10”. Ça me motivait», raconte celle qui est née à Montréal et qui habite maintenant Québec.

Depuis quelques années, elle préfère foncer malgré ses appréhensions. «Plus je vieillis, plus j’ai le goût de dire: “Les gens disent que je ne peux pas, la normalité serait que je ne peux pas le faire, mais je vais essayer de le faire quand même”», mentionne-t-elle.

Une grande victoire

En entrevue avec «Le Journal de Québec» dans le restaurant de la capitale où elle travaille depuis deux ans, Vanessa Jacques parle de son expérience comme d’une grande victoire. Une victoire à partager.

La jeune femme s’ouvre sur son passé difficile. Très jeune, elle est victime du syndrome du bébé secoué. Adolescente, elle ne trouve aucune motivation à l’école, qu’elle quitte à 14 ans. Les épreuves se succèdent et les pensées négatives se multiplient.

«Pour moi, c’était sûr que j’allais mal finir parce que de toute façon, tout le monde me le disait», confie-t-elle.

Elle touche le fond lors du suicide de son père adoptif, quand elle a 20 ans. C’est là qu’elle fait le choix de se prendre en main et de terminer ses études secondaires. Elle se trouve un emploi et commence à avoir «une vie normale».

Le top 10 de Miss Canada, c’est donc l’accomplissement de tout cela, souffle-t-elle. C’est le rêve intouchable qui se concrétise, la preuve que «si tu veux, tu peux».

Servir d’exemple

La formule est «un peu clichée», admet-elle. «Mais c’est tellement vrai !» rigole-t-elle, en faisant le souhait que son vécu serve d’exemple.

«J’aurais aimé que quelqu’un vienne me voir à 14 ans et me dise que ce n’est pas parce que tu en arraches depuis que tu es petite que ce sera comme ça toute ta vie», mentionne-t-elle.

«La preuve, c’est que je suis retournée à l’université à 28 ans. J’ai appris l’anglais, j’ai vu à peu près 20 pays et puis j’ai fait la finale de Miss Canada», poursuit-elle, le visage rempli de fierté.

C’est pour porter ce message qu’elle tentera de nouveau sa chance l’an prochain à Miss Canada.

«L’année passée, j’y allais dans le néant, je me jetais d’une falaise. Mais là, je sais dans quoi je m’embarque et j’y vais pour gagner», affirme-t-elle avec aplomb.