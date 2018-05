L’agence de publicité Cossette se lance dans l’intelligence artificielle en fondant une coentreprise avec la montréalaise Stradigi AI pour pousser le marketing relationnel à un autre niveau.

«C’est une chose d’avoir des données. Encore faut-il être capable de bien les interpréter et d’avoir une analyse juste et approfondie de ces données-là», explique le vice-président exécutif et directeur général de la firme de Québec Louis Duchesne.

Les chercheurs de Stradigi AI ont notamment développé des systèmes de recommandation et de prises de décision alléchants pour des boîtes comme Cossette.

En gros, Cossette veut tirer profit de l’intelligence artificielle pour personnaliser au maximum l’expérience client. Intérêts, goûts, profils... les algorithmes vont emmagasiner toute l’information possible pour proposer de nouveaux produits aux consommateurs.

Par exemple, un client qui magasine une paire de souliers sur le web va ensuite la revoir sur d’autres sites qu’il fréquente puisque la publicité va le suivre.

Bonne relation

Or, Cossette souhaite pousser plus loin encore cette expérience en proposant non pas cette même paire de chaussures, mais d’autres biens de consommation susceptibles de l’intéresser. Le but est de passer d’une communication «de masse» à une plus «personnalisée».

Pour le numéro 2 de la firme Louis Duchesne, plus l’expérience est personnalisée, plus les chances de succès sont élevées. «Plus on devient pertinent, meilleure est l’expérience, et plus on devient satisfait de notre relation avec la marque», dit-il.

M. Duchesne est aussi persuadé que l’intelligence artificielle permettra de créer des outils capables d’aider les marques et les entreprises dans leur transformation numérique à l’interne.

«C’est une initiative qui débute ici à Montréal et qui pourra tranquillement s’étendre à l’échelle du pays», ajoute le haut dirigeant de la boîte appartenant aujourd’hui au groupe chinois BlueFocus.

Mariage intelligent

Même si une centaine de personnes travaillent déjà dans l’équipe techno de Cossette et que ce chiffre risque de doubler d’ici deux ans pour passer à 200, l’agence sentait le besoin de s’appuyer sur la vingtaine de chercheurs de Stradigi AI pour évoluer.