Des fraudeurs ont les voyageurs coincés à Cuba à l’oeil

Une voyageuse coincée à Cuba souhaite que ses compagnons d’infortune soient prévenus qu’ils sont dans la mire de fraudeurs.

Lisa Gauthier devait rentrer au Québec samedi matin, mais son avion de retour a été cloué au sol en raison de l’écrasement meurtrier d'un appareil survenu vendredi, sur un vol de la compagnie Cubana de Aviacion.

Elle admet qu’il lui tarde de rentrer, tout comme la majorité de ceux qui se trouvent dans la même situation qu’elle. Une réalité que des gens mal intentionnés ont bien comprise, et dont ils tentent d’ailleurs de profiter.

«Il y a des personnes qui se font frauder ici. Les gens leur offrent des billets d’avion et leur soutirent de l’argent, mais finalement, il n’y a jamais eu de billet!» a déploré la femme, en entrevue sur les ondes de LCN, insistant pour faire passer ce message.

Par ailleurs, source supplémentaire d’inquiétude: Mme Gauthier est arrivée à la fin de ses médicaments.

En attendant de rentrer chez elle, elle passe le plus clair de son temps à donner des entrevues dans l’espoir de faire bouger les choses pour tous ceux qui n’ont jamais eu de confirmation sur le moment précis de leur vol de retour. «Les vacances sont terminées pour moi depuis samedi matin. Ici, je ne suis pas en vacances, je survis», a précisé celle qui considère comme un «travail» le fait de multiplier les entrevues.

«On aimerait bien rentrer demain (mercredi), mais nous, du côté de Cuba, aucune information de ce genre n’est rentrée jusqu’à présent», a-t-elle rapporté. Elle ajoute qu’une représentante de la compagnie Cubana vient les rencontrer tous les jours sur l’heure du dîner. Mais «tout ce qu’elle nous dit, c’est: pas de vol, pas de vol», regrette-t-elle.

«Cubana a déployé et déploie tous les efforts pour rapatrier tous ses passagers dans les plus brefs délais possible et espère être en mesure de le faire mercredi 23 mai 2018», pouvait-on lire dans un communiqué publié la nuit dernière par le transporteur aérien.

Des centaines de touristes québécois se retrouvent dans cette situation.