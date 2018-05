Des parents opposés à la fermeture d’une garderie illégale

Des parents accompagnés de leurs enfants se sont rendus au bureau du ministre de la Famille, Luc Fortin, afin d’exprimer leur mécontentement quant à la fermeture d’une garderie illégale en Estrie.

Le ministre ne s'est pas défilé devant l'insistance de la vingtaine de parents qui doivent se trouver un plan B depuis que la Garderie Cocorico de Compton a été contrainte de fermer ses portes. M. Fortin leur a fait savoir qu’il n’y aurait aucune dérogation et que la garderie fermerait en juin prochain.

«Mon enfant n'est pas dans un sous-sol avec des rats!», a lancé une maman. «La sanction est exagérée par rapport à la faute», a dit une des mamans.

«Je ne suis pas d'accord avec vous que la sanction est exagérée, lui a répondu le ministre. Quand on opère un service qui est dédié à la petite enfance sans permis, alors qu'elle pourrait même opérer un restaurant au Québec, ça prend un permis. Là, on s'occupe des enfants et la dame ne s'est jamais posé la question que ça lui prenait un permis. Moi, vous me permettrez, je ne crois pas ça.»

La garderie Cocorico opère de façon illégale depuis plusieurs années. Le nombre d'enfants dépasse la capacité; s'ils peuvent au maximum être six, ils sont 30. Et, la propriétaire n'a pas de permis.

«Le village est là. C'est une question de coeur, pas juste une question de papiers. Alors non, je ne baisse pas les bras», soutient Mylène Blais de la Garderie Cocorico.

Selon des chiffres que nous avons obtenus via la Loi d'accès à l'information, 14 plaintes ont été déposées en 2017 à l'endroit de lieux de garde. La moitié de ces plaintes relevaient de la santé et de la sécurité des enfants.

Par ailleurs, une étude rendue publique aujourd'hui par l'Observatoire des tout-petits démontre la piètre qualité des services éducatifs. Si 32% des Québécois croient que la qualité est généralement bonne, 44% sont plutôt d'avis qu'elle n'est qu'acceptable.

«Je pense qu'il y a des cas problématiques lorsqu'il y a des cas de garde illégale par exemple ou de garderie illégale. Le ministère intervient, fait son travail», appuie le ministre Fortin.

«Moi, je suis une mère qui considère que la sécurité de son enfant est assurée pleinement»

«C'est moi qui suis imputable, c'est moi qui suis responsable d'appliquer la loi», a rétorqué le ministre de la Famille.