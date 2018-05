Puni pour avoir visé des élèves avec un fusil à air comprimé

Une mère de Joliette craint que l’année scolaire de son fils de 12 ans soit en péril depuis qu’il a été suspendu pour avoir visé des gens avec un fusil à air comprimé. Loin de banaliser ce geste, elle croit toutefois qu’il pourrait être puni «de façon plus constructive».

Depuis trois semaines, Nicolas (nom fictif) reste à la maison parce qu’il est suspendu de l’école secondaire Barthélémy-Joliette. Il a déjà manqué trois examens, dont un important de fin d’année en français.

«Il faut que mon fils soit puni, mais là, on le punit académiquement», s’indigne sa mère Maryse (nom fictif).

«Le Journal de Montréal» ne peut révéler le vrai nom de l’élève de 1re secondaire ni celui de sa mère au cas où son dossier soit éventuellement judiciarisé.

Le 1er mai, un de ses camarades de classe a apporté à l’école un fusil à air comprimé en plastique sombre de style Airsoft, qui ressemble à une vraie arme à feu. Ce type de fusil, qui permet de tirer des billes de plastique, peut causer des blessures.

Le garçon a proposé à Nicolas et à un autre élève de jouer avec lui sur l’heure du dîner. Les trois jeunes se sont promenés sur le terrain de l’école et ont tiré sur d’autres élèves et des passants. Ils en ont atteint quelques-uns.

Selon le témoignage de Nicolas, personne n’a été blessé ou semblé apeuré.

Mauvaise communication

«Je ne pensais pas aux conséquences», avoue le garçon, qui a rédigé une lettre d’excuses aux personnes qu’il a visées.

«Une chose doit être claire: je ne banalise pas le geste de mon fils. C’est grave ce qu’il a fait», insiste Maryse.

Dès l’après-midi de l’événement, elle a reçu un coup de fil de l’établissement lui indiquant que son fils était suspendu pour cinq jours, raconte-t-elle.

«Au début, j’étais pour la suspension.»

Mais au terme de ces cinq jours, silence radio. L’école ne rappelant pas, elle décide de s’y rendre et apprend alors que Nicolas est suspendu pour une durée indéterminée.

À plusieurs reprises, la famille a tenté de contacter l’école et la Commission scolaire des Samares pour en savoir plus, en vain.

Version «incomplète»

De son côté, la commission scolaire a indiqué par courriel au «Journal de Montréal» que certains éléments de la version de la famille de Nicolas sont «inexacts» et «incomplets», sans préciser lesquels.

«Un événement de cette ampleur qui crée nécessairement une onde de choc auprès de la communauté scolaire doit [...] faire l’objet d’une analyse rigoureuse.»

Mais plus le temps avance, plus Maryse craint que son fils échoue son année.

«Si seulement c’était une punition constructive», soupire-t-elle.

Inscrit dans un programme de concentration, l’école aurait pu lui interdire de pratiquer son sport préféré, ou encore lui imposer de longues retenues, illustre-t-elle.

Nicolas et sa mère devraient rencontrer des représentants de la commission scolaire aujourd’hui.

Les armes à air comprimé

En plastique clair

Ne sont pas considérées comme des armes ou répliques d’armes à feu, car elles ne peuvent être confondues visuellement avec ces dernières.

Ne sont pas censées faire mal.

Peu à moyennement puissantes

Tirent des projectiles à un maximum de 152 mètres par seconde avec une énergie d’au plus 5,7 joules.

Peuvent aller d’une force capable de pincer à une force capable de briser des dents.

Ne sont pas considérées comme des armes à feu, sauf lors d’infractions criminelles.

Très puissantes

Tirent des projectiles à plus de 152 mètres par seconde avec une énergie d’au moins 5,7 joules.

Assez puissantes pour tuer un humain ou un animal.

Sont considérées comme des armes à feu. Leurs propriétaires doivent avoir un permis pour les acheter et les faire enregistrer.

Source: site web de la Gendarmerie royale du Canada et Jérémie Laflamme, propriétaire du magasin Taktik Airsoft.