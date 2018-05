Jonatan Julien encense tous ses ex-collègues... sauf Régis Labeaume

Le conseiller Jonatan Julien a brisé la glace à titre d’indépendant lors de la séance du conseil municipal de Québec, mardi soir, en prenant le temps d’encenser tous ses ex-collègues d’Équipe Labeaume, à l’exception du maire.

Lors de sa toute première intervention dans les banquettes de l’opposition, face à celle du maire Régis Labeaume, l’ex-vice-président du comité exécutif a nommé chacun de ses ex-collègues un à un, soulignant dans certains cas leur «humanité», leur «approche collaboratrice» dans divers dossiers ou encore le «souffle nouveau» insufflé par les plus jeunes élus.

«Je tiens à souligner à mes collègues qu’ils forment une super équipe. N’oubliez pas que quand vous travaillez ensemble, en collégialité, vos contributions sont nettement supérieures à la somme de vos contributions individuelles. Merci pour tout chers collègues», a-t-il conclu avant de se rasseoir.

Celui qui a claqué la porte d’Équipe Labeaume à la suite des déclarations du maire – qui l’a montré du doigt publiquement pour le cafouillage du projet de future centrale de police – n’a oublié personne. Sauf... le maire Régis Labeaume pour qui il avait visiblement épuisé sa réserve de fleurs. M. Julien n’a pas prononcé un seul mot à l’intention du maire.

«Je n’ai rien contre Jonatan»

Plus tôt en après-midi, le maire Régis Labeaume avait reconnu que la soirée serait «un peu spéciale». «Jonatan, on est habitués de l’avoir à nos côtés», a-t-il rappelé.

Mardi soir, Jonatan Julien prenait désormais place à la gauche du seul autre conseiller indépendant, Yvon Bussières, dans la rangée de sièges qui accueille aussi le chef de l’opposition Jean-François Gosselin, le conseiller de Québec 21 Stevens Melançon et le conseiller de Démocratie Québec Jean Rousseau.

En mêlée de presse, M. Labeaume a réitéré que le départ de Jonatan Julien n’était attribuable qu’à un seul dossier, celui de la centrale de police, malgré le long silence du principal intéressé qui a laissé sous-entendre le contraire la semaine dernière. «Moi, je n’ai rien contre Jonatan», a renchéri le maire, qui a personnellement repris le dossier de la centrale de police depuis la démission de Jonatan Julien.

Le projet de centrale est «stoppé»

«Le projet de centrale de police est arrêté, il est stoppé, il est gelé parce que ça ne fonctionne plus. Là, on se donne quelques mois pour revenir avec un projet final, auquel cas on présentera au public en bonne et due forme, mais actuellement, le projet n’existe pas», a déclaré le maire, confirmant la tenue éventuelle d’un plénier à l’automne malgré la demande répétée de Québec 21 qui réclame la tenue de cet exercice de reddition de comptes au plus vite, avant la pause estivale.

«On va aller en plénier quand on aura un projet. Nous autres, on va s’obliger à faire ça, ça me semble évident parce que les gens ont besoin d’explications, puis on les comprend, sauf qu’on va y aller quand on aura un projet», a affirmé le maire.

Le chef de l’opposition Jean-François Gosselin a par ailleurs accusé le maire d’avoir «caché l’information sur l’explosion des coûts du projet pendant 9 mois», incluant la dernière campagne électorale.

Questionné à ce sujet, le maire n’a pas voulu élaborer, promettant des réponses «en temps et lieu» sur le projet qui «approche maintenant les 80 millions $» alors qu’on avait annoncé, à l’origine, un projet de 40 millions $. «Regardez, quand on voudra revenir en arrière, on reviendra avec toute l’histoire», a-t-il dit.