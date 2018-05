La lave qui se déverse en continu du volcan hawaïen Kilauea offre des images spectaculaires, mais tout est sous contrôle affirme une spécialiste. Julie Roberge, volcanologue et professeure à l’Université de Mexico, fait le point sur la situation.

L’éruption du volcan risque-t-elle de s’aggraver?

L’éruption ne s’aggravera pas. Elle est normale, mais va se poursuivre. La lave qui sort maintenant du cratère Leilani est tout à fait normale. Toutefois, c’est super spectaculaire surtout que depuis deux jours, il y a des entrées de lave dans la mer.

Les conséquences des coulées de lave peuvent-elles être plus sérieuses que la situation actuelle?

Non. C’est important de dire que les gens qui y vivent savent très bien qu’ils construisent leur maison sur un volcan actif en éruption constante. Ils s’y installent, car ils ont une vue imprenable sur les coulées de lave en continu d’une part, et de l’autre côté la mer d’autre part.

Faut-il craindre les zones d’éruption?

Kilauea est l’un des volcans les mieux surveillés de la planète au monde. Il n’y a aucun décès, car les gens sont toujours évacués à temps et tout est très bien géré par l’Observatoire et la protection civile d’Hawaï.

Les fumées acides qui se dégagent du volcan sont préoccupantes ...

Il faut faire attention aux émanations de soufre, de chlore et de fluor, car quand elles se mêlent avec de l’oxygène, ça crée de l’acide chlorhydrique et de l’acide sulfurique.

Peut-on prévoir l’évolution du volcan Kilauea?

Oui. Par les tremblements de terre et la déformation du volcan, les scientifiques d’Hawai sont en mesure de voir dans quelle direction va voyager le magma sous la terre et les fissures. Ils ont établi un ordre: le sol se fracture, des émanations commencent à sortir et quand ça commence à sentir le souffre, le magma n’est pas très loin sous la surface. En général, entre 12 et 24 heures, il y aura une sortie de lave.

Quelle est la différence avec les éruptions précédentes de ce volcan?

Cette fois, la lave est sortie dans un quartier résidentiel. Mais je le rappelle, ce n’est pas dangereux.