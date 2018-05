La conjointe d’un disparu implore l’armée

La conjointe d’un travailleur à l’entretien des F-18 de la base militaire de Bagotville disparu depuis samedi à Saguenay lance un cri du cœur poignant aux militaires afin que ces derniers l’aident à retrouver son mari.

Cédrick Gouillart a été vu pour la dernière fois il y a trois jours alors qu’il marchait dans le secteur de Laterrière. Il se serait disputé avec sa conjointe Véronique Mercier Gouillart avant de disparaître.

Dans un message virulent publié sur Facebook, cette dernière dénonce le fait que l’employeur de son mari n’a pas participé aux recherches menées par la Sûreté du Québec jusqu’à lundi soir.

«[...] Je ne peux pas croire que plus personne ne sera sur le terrain pour te chercher. Toi la machine de guerre, capable de parcourir plus de 40 km en terrain montagneux en 24 heures. On t'a cherché autour de la maison dans un rayon de 2 km, mais maintenant c'est quoi la suite ? [...] je suis en colère [...], ça fait des années Cédric que tu remplis de gaz des F18, des Hélicos, des avions militaires de hautes pointes, que tu côtoies des militaires. [...] Personne ne fera décoller ce putain d’hélicoptère avec caméra pour, au moins, essayer de te trouver [...], pas un seul militaire ne sera sur le terrain pour essayer de te trouver [sic]», a-t-elle écrit sur Facebook au cours de la nuit de lundi à mardi.

Rappelons que Cédrick Gouillart, qui est d’origine française, mesure 1 m 82 et pèse 80 kilos. Au moment de sa disparition, il portait des vêtements foncés.