La demande de recours collectif contre Gilbert Rozon autorisée

La demande de recours collectif du groupe Les Courageuses contre Gilbert Rozon a été autorisée. Dans une décision rendue publique mardi matin, le tribunal a tranché en faveur du regroupement de femmes qui soutiennent avoir été agressées par l’ancien patron du groupe Juste pour rire

Ainsi, «toutes les personnes agressées et/ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon» pourront bénéficier de ce recours collectif évalué à 10 millions de dollars.

On apprend, entre autres, que l’homme d’affaires devra dédommager la comédienne et activiste Patricia Tuslane pour la somme de 400 000 dollars en dommages-intérêts moraux et pécuniaires.