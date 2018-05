La saison des allergies est commencée

De 10 % à 25 % de la population est atteinte de rhinite allergique, selon le Dr Rémi Gagnon, de l'Association des allergologues et immunologues du Québec.

Parmi les principaux symptômes, les spécialistes notent la présence de congestion et d'écoulements nasaux, d'éternuements, de maux de tête et de démangeaisons du nez, de la gorge et des oreilles. « Il y a même des gens qui trouvent qu'ils ont moins d'énergie, soutient Marie-Claude Lapointe, pharmacienne. Ce n'est pas dramatique, mais c'est assez incommodant pour nuire à leurs performances durant la journée. »

S'il est impossible d'éviter complètement la présence de ces symptômes, il est toutefois possible de les diminuer, en portant des verres, en gardant le gazon court, en fermant les fenêtres de la maison et en évitant d'aller à l'extérieur par temps venteux. La prise d'antihistaminiques ou d'autres médicaments peut aussi soulager les symptômes.

« Selon les symptômes, il y a des gens qui vont en prendre durant une courte période, seulement les journées où ils en ont besoin, et il y a des gens qui vont en prendre tous les jours sur une plus longue période. Il y a aussi d'autres types de médicaments, sur prescription, pour prévenir ou diminuer la sensibilité aux allergènes », explique-t-elle.

D'une année à l'autre, la saison des allergies peut commencer à un moment différent, en fonction de la météo. En général, les allergies sont provoquées par les arbres et les arbustes au printemps (de la mi-mars à la fin juin), par les graminées à l'été (de la fin mai à la mi-octobre) et par l'herbe à poux à la fin de l'été (de la fin juillet à octobre).