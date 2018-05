Le chantier du nouveau palais de justice de Rimouski avance rondement

La construction du nouveau palais de justice de Rimouski, un projet estimé à 68,3 millions $, avance rondement.

«C'est un agrandissement de près de 60 % de la superficie, ce n'est pas rien. On ajoute des salles de cour, on ajoute des salles pour les victimes, des espaces pour les équipes du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, c'est l'ensemble des utilisateurs qui vont avoir droit à des locaux beaucoup plus grands», a expliqué la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, alors qu'elle visitait le chantier mardi après-midi.

Le chantier du palais de justice emploie actuellement 75 travailleurs, mais ce nombre passera à près de 200 à l'automne. Il s'agit du plus important chantier en activité au Bas-Saint-Laurent.

«Celui-ci, avouons que c'est vraiment particulier. On s'oriente vers une belle et une grande réussite et c'est tout le Bas-Saint-Laurent qui y gagne», s'est réjoui le ministre responsable de la région, Jean D'Amour.

Aucun dépassement de coût n'est prévu à ce stade-ci et les échéanciers sont aussi respectés.

«À ce jour et même à terme, à moins d'une catastrophe, je ne vois rien qui pourrait venir changer les coûts du projet», a soutenu le directeur du projet pour la Société québécoise des infrastructures, Steve Anglehart.

Après une année consacrée presque exclusivement à des travaux de démolition et d'excavation, le futur palais va prendre de plus en plus forme au cours des prochains mois. Son ouverture officielle est toujours prévue pour le printemps 2019.