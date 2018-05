Le SPVM ouvert à doter ses patrouilleurs de fusils d’assaut

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est ouvert à doter ses patrouilleurs de fusils d’assaut, comme l’a demandé la semaine dernière la Fraternité des policiers et des policières de Montréal.

Le directeur adjoint à la gendarmerie du SPVM Dominic Harvey a indiqué mardi être prêt à faire preuve d’ouverture quant à la demande du syndicat.

« Oui exactement », a-t-il répondu lorsqu’il a été questionné par l’élu de l’opposition Abdelhaq Sari, lors de la présentation du rapport annuel du service de police devant la Commission de la sécurité publique à l’Hôtel de ville de Montréal.

Dominic Harvey a toutefois spécifié que le corps policier possédait déjà des armes d’assaut, utilisées par les groupes tactiques d’intervention lors de situations d’urgence spécifiques.

« On regarde et on va s’ajuster en fonction d’un équilibre. Le but c’est de vivre de la façon la plus sécuritaire possible, mais de ne pas vivre non plus dans un état policier. On se doit de mesurer, de jauger. Ce n’est jamais un exercice très facile », a commenté plus tard en point de presse l’inspecteur André Durocher.

L’administration de Valérie Plante n’a pas l’intention de son côté de munir les patrouilleurs d’armes longues. « Je n’ai eu aucune discussion de cet ordre-là avec Martin Prud'homme [directeur intérimaire du SPVM], aucunement », a affirmé la responsable de la sécurité publique Nathalie Goulet.

Son collègue Alex Norris, président de la Commission de la sécurité publique, a ajouté qu’il n’y avait pas de « très grand enthousiasme » de la part de l’administration et du SPVM de procéder à l’achat de ce type d’armes. « On n’est pas rendus là. M. Harvey a été clair en disant que les policiers ont déjà les armes dont ils ont besoin pour faire leur travail. »