Legault fier d’être Canadien à cause du filet social

C’est le filet social offert aux citoyens dans le besoin qui vient à l’esprit de François Legault quand vient le temps d’expliquer sa fierté d’être Canadien.

Philippe Couillard ne cesse de remettre en question l’attachement qu’a le chef caquiste envers son pays. «Il tolère le Canada, a dit le premier ministre vendredi dernier. Je n’ai jamais ressenti chez lui d’engagement envers sa citoyenneté canadienne!».

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire la semaine dernière, François Legault a grandement louvoyé avant de préciser pour quelle raison il est fier du Canada.

«Moi je suis très fier d’être Québécois, pis le Canada, ben moi je me suis réconcilié avec le Canada, je suis confortable avec le Canada et je souhaite que le Québec fasse des affaires, plus d’affaires avec le Canada», a d’abord réagi M. Legault.

Le chef de la Coalition avenir Québec a ensuite rappelé que le Québec et les Canadiens français sont à l’origine de la formation du Canada.

«Pourquoi je suis fier d’être Canadien ? Parce que le Québec pis les Canadiens français, on est à la création du Canada. Là, je comprends que les francophones sont maintenant majoritaires seulement au Québec, mais on a participé à la création du Canada pis bon, je suis confortable avec ça», a-t-il insisté.

Relancé à nouveau par Le Journal, François Legault a salué la position «équilibrée» du Canada. «La position qu’on peut avoir pour avoir des programmes sociaux qui aident ceux qui sont le plus en difficulté, que ce soit les enfants, les aînés, moi je pense qu’on a un filet social enviable au Canada, donc ça, ça peut être un endroit où je suis fier», a-t-il convenu.

Le chef caquiste a toujours refusé l’étiquette de «fédéraliste», mais se dit maintenant «fier d’être Canadien».