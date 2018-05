Les Canadiens nomment le successeur de Donald Beauchamp

Le Canadien de Montréal a annoncé l’embauche de Paul Wilson à titre de vice-président principal, affaires publiques et communications, mardi.

À compter du 6 août, le nouveau dirigeant remplacera ainsi Donald Beauchamp, qui a démissionné après 25 ans de service à la fin mars et qui n’est plus en poste depuis le 15 mai.

«C'est un grand privilège de joindre un groupe dont la mission est de faire rayonner certaines des marques parmi les plus fortes et prestigieuses en Amérique du Nord, dans les sphères du sport et du divertissement et c'est avec grand enthousiasme que j'accepte ce défi», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ayant notamment travaillé au cabinet de relations publiques National et au Grand Prix de Formule 1 du Canada, Wilson assumera la gestion de l'ensemble des affaires publiques et des communications de l'entreprise. Siégeant au sein du comité de direction, il relèvera directement du président et chef de la direction Geoff Molson.

«Le Groupe CH regroupe plusieurs entités corporatives dont le Club de hockey Canadien, evenko, Spectra, le Rocket de Laval, le Centre Bell, la Place Bell et le Complexe sportif Bell, et s'impose comme une force économique d'importance sur la scène du sport et du divertissement au Québec, a déclaré Molson. La nomination de Paul Wilson s'inscrit dans la foulée de notre désir de communiquer plus efficacement avec nos parties prenantes, tant au niveau du Club de hockey Canadien que celui des autres entités corporatives. Profitant de sa vaste expérience du domaine, acquise autant en entreprise qu'en agence, Paul jouera un rôle stratégique au sein de l'organisation.»