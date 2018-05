Les champions du Super Bowl répondront-ils à l'invitation de Trump?

Les Eagles de Philadelphie, vainqueurs du dernier Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), vont rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche le mois prochain, mais les joueurs sont libres de participer ou non à cette cérémonie, a expliqué mardi leur entraîneur.

«Nous sommes heureux d'aller (à la Maison-Blanche), mais en même temps, c'est une décision individuelle pour chaque joueur», a indiqué Doug Pederson.

Dans l'effectif des Eagles, plusieurs joueurs ont participé au mouvement de boycottage de l'hymne américain lancé en 2016 par Colin Kaepernick pour protester contre les violences policières et les tensions raciales.

Donald Trump avait critiqué avec virulence la saison dernière les joueurs qui posaient un genou à terre pendant l'hymne américain, exhortant même les propriétaires d'équipes à les licencier.

Après leur victoire en finale contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (41-33) en février, plusieurs joueurs ont rapidement indiqué qu'ils ne répondraient pas à l'invitation du président américain qui, comme le veut la tradition, reçoit notamment les équipes sacrées dans les quatre championnats professionnels.

«Non, je ne pense pas que j'irai», avait ainsi déclaré Malcolm Jenkins, tandis que son coéquipier Chris Long avait été encore plus clair: «Non, je n'irai pas à la Maison-Blanche, vous plaisantez ?»

Golden State, sacré champion NBA en juin 2017, n'a pas été invité à la Maison-Blanche lors de son passage cette saison à Washington, en raison des critiques répétées de Trump formulées par ses stars, Stephen Curry en tête, et par son entraîneur, Steve Kerr.

Plus récemment, la skieuse Lindsey Vonn, reine des disciplines de vitesse, et le patineur artistique Adam Rippon ont boycotté la réception organisée à la Maison-Blanche pour les sportifs de retour des Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud).