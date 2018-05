Les Correspondances d’Eastman: dans les coulisses de la littérature

Le festival de littérature Les correspondances d’Eastman s’intéressera aux coulisses de son art dans sa 16e édition, dévoilée mardi, en compagnie de l’une des sœurs Boulay, Stéphanie, la porte-parole de l’événement.

En salle, au Cabaret Eastman, le slameur David Goudreault ouvrira les festivités avec son «Au bout de ta langue, Humour debout et poésie drette». Le Quatuor Claudel et l’auteure-compositrice-interprète Catherine Major lui emboîteront le pas, tandis que le tandem formé par la comédienne Maude Guérin et le poète Christian Vézina, offrira «Love Letters» en clôture.

Parmi les autres activités au programme, Stéphanie Boulay animera un atelier sur la chanson et l’écriture. La journaliste et écrivaine Lise Bissonnette, l’auteur Yvon Rivard et l’animatrice de «Plus on est de fous, plus on lit!» Marie-Louise Arsenault prendront part au segment grandes entrevues, alors que les écrivaines Kim Thuy et Dominique Demers s’entretiendront notamment sur l’écriture dans les journaux avec des auteurs associés au «Devoir», dont Jean-Francois Nadeau, Louis Nadeau et l’ancienne éditrice du quotidien, Lise Bissonnette, au cours des brunchs littéraires.

Les 16es Correspondances d’Eastman du 9 au 12 août.